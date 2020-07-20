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В России разработан первый национальный стандарт в области искусственного интеллекта для ситуационной видеоаналитики

Интеграция Техника
, Текст: Эльяс Касми

Технический комитет по стандартизации ТК 164 «Искусственный интеллект», созданный на базе РВК, представил для публичного обсуждения первый национальный стандарт в области искусственного интеллекта для ситуационной видеоаналитики. Документ подготовлен ООО «Видеоинтеллект» – разработчиком интеллектуальных систем компьютерного зрения для использования в сложных условиях, общественных местах с большим скоплением людей, на объектах промышленности и др.

ГОСТ Р «Информационные технологии. Искусственный интеллект. Ситуационная видеоаналитика. Термины и определения» является первым в группе стандартов, устанавливающих нормативные требования в области ситуационной видеоаналитики. Они будут регламентировать эксплуатационные характеристики, методики испытаний и оценки качества и требования к размещению оборудования технических систем интеллектуального видеонаблюдения.

Принятие стандарта в качестве национального позволит упорядочить нормативное регулирование в области ситуационной видеоаналитики и, в последующем, устранить технические барьеры при применении подобных «умных» информационных систем.

«Современные системы видеонаблюдения немыслимы без применения интеллектуальных технологий обработки данных, позволяющих в реальном времени анализировать не только отдельные изображения, но и целые последовательности динамических событий и сцен. Отечественные и зарубежные разработчики предлагают целый спектр решений подобного рода. Однако отсутствие терминологического единства в этой области зачастую ставит заказчиков и интеграторов систем в сложное положение, затрудняя выбор решения, оптимального в каждом конкретном случае. Принятие нового стандарта, устанавливающего единые термины и определения в области ситуационной видеоаналитики будет способствовать росту эффективности применения подобных систем и, в конечном счете, – повышению заинтересованности рынка в использовании технологий искусственного интеллекта», – сказал председатель Технического комитета по стандартизации ТК 164 «Искусственный интеллект» Сергей Гарбук.

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