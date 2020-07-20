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Страховой Дом ВСК при поддержке компании WIAT внедрил новую систему резервного копирования данных на базе решений Veeam

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Большинство российских компаний задумываются об обеспечении эффективности работы с данными, развитии систем прогноза и анализа, внедрении систем автоматизации и контроля, чтобы эффективно управлять инфраструктурой центров обработки данных (ЦОД). На решение этих задач было направлено сотрудничество Страхового Дома ВСК и WIAT при внедрении новой системы резервного копирования.

Новая система должна была обеспечить текущие потребности ВСК, связанные с ростом объемов используемых данных информационных систем, а также с необходимостью постоянного ввода новых программных продуктов, требующих наличия более интеллектуальных систем работы с данными.

«Результат должен был положительно сказаться на сокращении времени простоя, возникающих при восстановлении информационных систем после сбоев, на обеспечении защиты данных в случае резкого роста их объемов, упрощения масштабирования системы хранения», – сказал руководитель Центра поддержки и инфраструктуры Страхового Дома ВСК Денис Яфясов.

Внедрение новой системы резервного копирования реализовано на базе продуктов резервного копирования и мониторинга компании Veeam, поставленной компанией WIAT. «Проект предусматривал переход на децентрализованную модель хранения данных, которая отличается более гибким подходом к использованию оборудования резервного копирования», – отметил Павел Луценко, директор по продажам WIAT.

Новая система резервного копирования предусматривает интеграцию с платформой виртуализации, получает информацию о новых появившихся серверах, на основе предварительно настроенных политик способна автоматически снимать с них резервные копии.

Подход к организации резервного копирования качественно изменился, стал более доступным. Удалось решить требования и со стороны разработчиков компании, которым было необходимо получить доступ к сохраненным резервным данным для их использования при тестировании новых систем еще до их ввода в эксплуатацию. Это положительно сказалось на скорости проведения разработок и вывода на рынок новых страховых продуктов.

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