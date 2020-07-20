Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Система резервного копирования RuBackup одобрена экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России и включена в Единый реестр отечественного ПО под номером № 6808. Соответствующий приказ был подписан 15 июля 2020 г.

RuBackup – профессиональное программное решение резервного копирования, ориентированное на ИТ-инфраструктуру государственных и корпоративных заказчиков, которые переходят на российское программное обеспечение. Решение предназначено для защиты информации центров обработки данных и корпоративных сетей предприятия.

RuBackup разработана «с нуля» и не базируется на каких-либо иных Open Source-решениях.

RuBackup позволяет осуществлять резервное копирование и восстановление платформ виртуализации Proxmox, OpenNebula, Р-Виртуализация, KVM, систем управления базами данных PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Nosql Redis, контейнеров Docker, LXD и пр.

Подтверждена совместимость RuBackup с операционными системами Astra Linux Special Edition 1.6 Смоленск, РЕД ОС и ОС «Лотос».



Другие материалы рубрики

«Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО

Правительство выделило 90 млн руб. на поддержку экспорта онлайн-сервисов, игр и облаков

РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux

Gartner: 9 важнейших трендов в области безопасности

Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи

Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж

Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях

Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live