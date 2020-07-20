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«Ростелеком» и администрация Новочеркасска объединяют усилия для создания умного города

Интеграция Внедрения Инфраструктура
, Текст: Эльяс Касми

«Ростелеком» и администрация Новочеркасска объединяют усилия для создания умного города. Соглашение о намерениях по реализации в Новочеркасске проекта «Умный город» подписали директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов и исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Лысенко. Эксперты обеих сторон в ближайшее время проведут аудит муниципалитета и определят приоритеты его развития. «Ростелеком» планирует в первую очередь отцифровать городскую среду, системы, обеспечивающие безопасность граждан, сферы образования и здравоохранения.

«Один из ключевых принципов стандарта “Умный город” – ориентация на человека. Это касается и развития городской среды, и повышения доверия между горожанами и муниципалитетами. Новочеркасск уже использует некоторые сегменты умного города и отмечает возросшую эффективность управления городскими ресурсами. Уверен, что со временем мы придем к целевой модели цифрового региона, когда все территории области функционируют как единая экосистема», – сказал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

В рамках работы над проектом «Умный город» администрация Новочеркасска и «Ростелеком» создадут рабочую группу, в которую также войдут представители научного и экспертного сообщества региона.

Среди цифровых решений «Ростелекома», направленных на развитие инфраструктуры Новочеркасска – система городского видеонаблюдения, программный сервис «Учет выполнения работ» и платформа «Цифровой двойник», позволяющая сокращать потребление энергоресурсов в социальных учреждениях. Также национальный цифровой провайдер предусмотрел возможность установки умных домофонов и общедоступного Wi-Fi в парках. Для эффективного взаимодействия и вовлечения граждан в решение вопросов муниципального развития будет запущена платформа «Активный горожанин».

Рабочей группе предстоит оценить возможности внедрения этих и других решений «Ростелекома», определить приоритеты, объемы и источники финансирования для реализации сегментов «Умного города».

Соглашение стало очередным шагом по взаимодействию «Ростелекома» и муниципалитета города. В данный момент в Новочеркасске уже реализован энергосервисный контракт, в рамках которого национальный цифровой провайдер заменил более 9000 ламп на светодиодные, установил 210 распределительных шкафов и подключил их к единой автоматизированной системе управления. Также «Ростелеком» обеспечил город цифровыми сервисами для медицины и внедрил в муниципальную систему образования сервис «Электронная школа».



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