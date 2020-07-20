Qualcomm ускорила завершение работ над стандартом сжатия видео следующего поколения

Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated, сообщила о завершении разработки стандарта сжатия видео Versatile Video Coding (VVC). Qualcomm сыграла ведущую роль в предоставлении технологий, проверке концепции и окончательной доводке стандарта, разработка которого была завершена 6 июля текущего года. Коммерческая реализация ожидается в 2021 году.

VVC — стандарт сжатия видео следующего поколения, разработанный для создания и потребления высококачественной видеопродукции. Стандарт VVC, в котором применены инновационные решения кодирования и декодирования, обработки и представления видео- и аудиосигналов и их сочетания, повышает эффективность передачи видео и позволяет на 40% уменьшить размер файла по сравнению с предшествующим стандартом HEVC, сохраняя при этом качество изображения. Сжатие по стандарту VVC позволяет тысячекратно уменьшить размер файла в сравнении с необработанными данными.

«К 2022 году интернет-трафик на 82% будет состоять из видео. В нашем подключенном мире, где мы привыкли к тому, что есть Netflix, Zoom-общение и обмен видеофайлами, сжатие видео стало одной из важнейших технологий, которой ежедневно пользуются жители самых разных стран, — сказала Марта Карчевич (Marta Karczewicz), вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. по технологиям и номинант на почетную награду конкурса European Inventor Award по совокупности заслуг и за основополагающую работу в области кодирования видео. — Первоклассные инженеры Qualcomm Technologies, их фундаментальный технологический вклад и выдающиеся лидерские качества сыграли важнейшую роль в завершении работы над стандартом».

«Qualcomm Technologies может гордиться вкладом своих изобретателей и инженеров в создание базовых технологий, которые легли в основу стандарта VVC, и в завершение его разработки в разгар глобальной пандемии. Qualcomm является одним из лидеров по объектам интеллектуальной собственности в области множества технологий, которые ежедневно помогают людям использовать различные подключенные приложения. Мы изменили то, как мир подключается, коммуницирует и обрабатывает данные, и сейчас мы реализуем новые возможности потоковой передачи видео, реализованные в новом стандарте VVC», — сказал Джим Томпсон (Jim Thompson), исполнительный вице-президент по проектно-конструкторским работам и главный директор Qualcomm Technologies, Inc. по технологиям.

VVC, как и стандарт сотовой связи 5G, стал результатом совместной работы десятков компаний, предлагавших свои технологии и выработавших общую точку зрения. Вклад Qualcomm, мирового технологического лидера, в разработку стандартов VVC и 5G — фундаментальные инновации, которые заложили базовые принципы работы этих технологий.