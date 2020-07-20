Новая модель управления ИТ «Ростелекома» вошла в число лучших мировых практик по данным компании Gartner

Исследовательская компания Gartner, специализирующаяся на изучении рынка информационных технологий, включила кейс «Ростелекома» по трансформации модели управления ИТ в число прогрессивных мировых практик. «Ростелеком» стал единственной технологической компанией из России, получившей такую высокую международную оценку в области организации ИТ-функции.

От модели управления ИТ в компании зависит гибкость бизнес-процессов, быстрота реакции на вызовы рынка, появление новых сервисов для клиентов и многое другое. В «Ростелекоме» трансформация моделей управления ИТ проходит параллельно с диверсификацией продуктового портфеля и выходом компании на новые цифровые рынки. Компания двигается от классической иерархической структуры к более прогрессивным моделям управления. Переходные модели были основаны на широко распространенном матричном принципе подчинения. Однако и у них был ряд ограничений: сложность распределения ресурсов между различными направлениями бизнеса, проблемы реализации кросс-функциональных проектов, размывание ответственности между руководителями и многие другие, с которыми постоянно сталкивается большинство крупных компаний на рынке.

В конце 2019 г. «Ростелеком» перешел от матричной к собственной — «плоской» модели управления в ИТ (Karma Framework), основа которой — самоорганизующиеся команды. Такая модель сочетает лучшие современные управленческие практики и культурно-ценностный подход, которые существенно повышают вовлеченность сотрудников в общий процесс и избавляют от сложных иерархических цепочек и бюрократии. В командах каждый сотрудник понимает свою роль, зону ответственности и стратегическую цель работы. При наличии у компании широкой продуктовой линейки, а также в условиях постоянных изменений рынка и стремительном развитии технологий только такой подход позволяет найти быстрое и эффективное ИТ-решение на любой вызов.