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МКБ реализовал проект по бесконтактной покупке билетов в Московский зоопарк

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Московский кредитный банк (МКБ) и Московский зоопарк реализовали социальный проект по бесконтактной покупке билетов – банк установил на территории зоопарка терминалы самообслуживания для покупки билетов на внутренние экспозиции.

В терминалах можно купить билеты на 4 выставки, проходящие на территории зоопарка: «Арахноландия», «Экзотариум», «Конфискат», а также на комплексную выставку представителей флоры и фауны. Чтобы заинтересовать самых маленьких посетителей и привлечь их к развитию финансовой грамотности с детства, МКБ создал забавные макеты животных на базе терминалов оплаты. На таких терминалах посетитель сможет пройти полный путь от выбора билета до его печати с помощью специального игрового интерактивного интерфейса, а также сможет пополнить карту «Тройка».

«Установка терминалов бесконтактной оплаты выполняет широкий пул задач. Это позволит позаботиться о здоровье и безопасности посетителей зоопарка, минимизировать личные контакты и сократить очереди на оплату, диверсифицировать способы покупки билетов», – отметил начальник отдела развития транзакционного бизнеса МКБ Игорь Майоров.

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