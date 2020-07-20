J’son & Partners Consulting представила прогноз по российскому рынку М2М и IoT до 2025 г.

J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка межмашинных коммуникаций и интернета вещей. Оцениваемый объем рынка в 2019 г. достиг 64 млрд руб. Количество подключенных к WAN устройств IoT/M2M составило немногим менее 23 млн, (рост на 21% к 2018). По прогнозу J’son & Partners Consulting, количество подключенных устройств в 2025 г. вырастет до 56 млн, при этом в денежном (рублевом) выражении рынок вырастет до 86 млрд руб. (CAGR 5%).

Основным драйвером роста рынка будут сервисы облачных IIoT-платформ, динамика роста потребления которых будет определять динамику рынка в целом. При этом потребление проприетарных аппаратно-программных комплексов для обработки машинных данных будет сокращаться как в относительном, так и в абсолютном выражении. В представленный прогноз заложен инерционный сценарий, при котором существующие препятствия развития экосистем IIoT-платформ в России не будут преодолены в период 2020-2025 гг.

В исследовании под системами IoT/M2M понимаются распределенные системы телеметрии и телеуправления, для которых источником данных выступают данные, генерируемые и передаваемые объектами телеметрии (устройствами IoT/M2M) автоматически, без участия или с минимальным участием человека. В отчете учтены только подключенные IoT/M2M-устройства с выходом в WAN, причем использующие для такого подключения все виды технологий: сотовые, проводные фиксированные и беспроводные фиксированные. При этом одно подключенное устройство может использовать более одного подключения, например проводное и беспроводное.

Характеризуя ситуацию на российском рынке, стоит отметить, что рынок распределенных систем телеметрии (т.н. рынок систем межмашинных коммуникаций), а также рынок систем Интернета Вещей, развивается в России более 15 лет, а отдельные его сегменты, например, рынок услуг пультовой охраны, существует уже более 40 лет. Поэтому в стране уже сформировалась значительная установленная база подключенных устройств (22,5 млн устройств). Однако, это почти кратно ниже широко известных оценок количества подключенных к WAN M2M-устройств в России, в частности указанных в отчете Cisco VNI (194 млн M2M устройств в 2017 году).

В отраслевой структуре рынка распределенных систем телеметрии имеет место крайне низкая доля применений IoT для мониторинга и управления промышленным оборудованием и инженерными системами зданий и сооружений, то есть теми объектами, оптимизация работы которых дает наибольший экономический эффект, на фоне превалирования технических систем безопасности (видеонаблюдение, средства автоматической фиксации нарушений, пультовая охрана), подключенной инфраструктуры для совершения платежей и систем мониторинга транспорта.

Причина такой структуры рынка по сферам применения IoT/M2M в том, что основными драйверами в роста количества установленных и подключенных устройств IoT/M2M в России были и остаются обязательные к исполнению государственные программы, среди которых отсутствуют программы по цифровизации промышленности.

Еще oдним из существенных сдерживающих факторов развития сетей M2M/IoT в России является высокая стоимость конечных устройств для потребителя (транспортная телематика, «умные» счетчики и пр.), которая в ряде случаев имеет тенденцию к увеличению даже несмотря на то, что стоимость используемых в них коммуникационных модулей неуклонно снижается. В этой связи подключение объектов в ряде сегментов («умные» счетчики ЖКХ, страховая телематика и др.) становится экономически нецелесообразным и может быть реализовано только административными, а не рыночными методами.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, общий объем рынка IoT/M2M в России в денежном выражении будет расти к 2025 г. с CAGR 5%. При этом значительно изменится его структура, в частности, снизится доля выручки от услуг передачи данных, а доля облачных сервисов, предоставляемых на базе IoT-платформ, возрастет более чем в два раза. Рынок систем мониторинга автотранспорта и дорожной инфраструктуры в 2025 г. останется наиболее крупным в России рынком, относящимся к IoT/M2M по количеству подключенных устройств и одним из самых крупных по размеру в денежном выражении.