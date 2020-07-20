Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

FDA подтвердило актуальность ультразвуковых решений Philips для борьбы с COVID-19

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Philips получила от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешение, которое позволяет клиникам использовать оборудование и программное обеспечение компании в области ультразвуковой диагностики для лечения пациентов с COVID-19.

В число одобренных FDA решений вошла ультрапортативная ультразвуковая система Philips Lumify, которая работает на базе мобильного приложения. Карманный датчик подключается к планшету или смартфону, что позволяет проводить оперативную оценку состояния больного там, где это нужно врачу и пациенту. Процедуру можно сопровождать телемедицинскими консультациями в режиме реального времени. В условиях распространения пандемии COVID-19 эта функция приобрела особую актуальность в инфекционных стационарах, где «красные» зоны с высокой вероятностью заражения отделены от «зеленых», чистых. Оператор с Lumify может проводить исследование у постели пациента, в то время как врачи ультразвуковой диагностики комментируют процесс из «чистой» части больницы, предоставляя «второе» экспертное мнение. После диагностики изображения с визуализацией и видео-петли можно сохранять и отправлять в сеть или по электронной почте, в том числе на специальную рабочую станцию управления изображениями и данными Philips IntelliSpace CardioVascular для дальнейшей обработки, сравнения, анализа и отслеживания динамики состояния пациентов.

«Значимость телемедицинских и мобильных систем сейчас становится особенно очевидна. Компания Philips наращивает присутствие подобных инновационных технологий как по всему миру, так и на территории Российской Федерации, ‒ отметил директор кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ Михаил Гончаров. – Российские врачи во многих клиниках уже смогли оценить ультрапортативный УЗ-аппарат Lumify и успешно применить его в работе с инфицированными COVID-19 пациентами. Статус FDA признан в профессиональной среде по всему миру, и системы здравоохранения многих стран доверяют оценкам данной организации и принимают во внимание опыт США. Полученный допуск еще раз подтверждает эффективность наших решений в текущей ситуации как в Америке, так и за ее пределами».

В ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России в Санкт-Петербурге систему опробовали еще до начала пандемии. C середины мая центр принимает и пациентов с COVID-19. Здесь Lumify используют в отделении реанимации и интенсивной терапии в сочетании с платформой Philips IntelliSpace CardioVascular, расположенной в «чистой» зоне Центра. Это решение позволяет ускорить обработку и функциональный анализ полученных в «красной» зоне диагностических данных, сократить риск контактов УЗД-врачей с инфицированными пациентами, минимизировать вероятность перекрестного заражения в общих зонах.

«Организация рабочего процесса с помощью комплекса «мобильный аппарат УЗИ с возможностями телемедицины плюс интеллектуальная платформа для обработки медицинских изображений» имеет массу преимуществ. Прежде всего, сокращается время пребывания специалиста в зоне риска заражения. Диагностика ускоряется, становится более безопасной для пациентов и менее трудозатратной для врачей. Кроме того, процедуру не обязательно должен проводить эксперт в УЗД: например, это может делать реаниматолог или линейный врач инфекционного отделения. В результате сокращается время для анализа данных и принятия решений, – отметил заведующий отделом функциональной и ультразвуковой диагностики ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова Андрей Валерьевич Козленок. – Спектр назначений в инфекционном стационаре самый широкий — популярны все разделы УЗД. При этом технологии, которые мы используем, позволяют практически в полной мере реализовать аналитические возможности метода. Интерфейс системы интуитивно понятен и не требует длительного обучения персонала. Однако нельзя не отметить отсутствие в Lumify технологии импульсноволнового допплера. Сейчас этот режим недоступен, но производитель обещает в ближайшее время дополнить функционал прибора».

Другие материалы рубрики

«Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО

Правительство выделило 90 млн руб. на поддержку экспорта онлайн-сервисов, игр и облаков

РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux

Gartner: 9 важнейших трендов в области безопасности

Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи

Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж

Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях

Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live