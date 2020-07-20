«Авилон» полностью роботизирует рекрутинг

Автомобильная группа «Авилон» переведет весь подбор сотрудников в digital на базе интеллектуальной рекрутинговой системы Skillaz. Решение в несколько раз ускорит подбор сотрудников, значительно улучшит их опыт трудоустройства и позволит оптимизировать бюджет.

По данному алгоритму может осуществляться подбор линейного персонала, который уже используют торговая сеть «Пятерочка», «Сбербанк», «МегаФон», сеть АЗС «ГазпромНефть» и другие.

Особенностью системы автоматизации подбора в АГ «Авилон» является работа с профессиональным подбором, что имеет свою специфику настройки алгоритмов. Компания ежегодно нанимает более 1000 сотрудников c высокими профессиональными требованиями. Речь идет о подборе менеджеров по продажам, консультантов, механиков – позиций, требующих особых квалификационных навыков. Система автоматизации позволяет проверять кандидатов на соответствие этим требованиям.

Подбор и согласование одного кандидата в АГ «Авилон», в среднем, занимает 24 дня. В результате внедрения роботизации, этот срок планируется сократить до 15 дней. Это значительно сократит время простоя позиций и позволит улучшить бизнес-показатели компании.

Поиск, привлечение, оценку, согласование кандидатов и коммуникации с ними система автоматизирует и переведет полностью в цифровую среду. Предложение о работе успешным кандидатам будет формироваться системой автоматически – за это отвечает технология интеллектуальных джоб-офферов. Ознакомиться с условиями, принять/отклонить их кандидат сможет со своего компьютера или смартфона. В случае положительного решения, запустятся кадровые процессы, ускоряющие документооборот и оформление сотрудника.