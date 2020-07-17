Росбанк подключил искусственный интеллект для работы с документами клиентов

Росбанк при поддержке экспертов компании «Философия.ИТ» внедрил системы искусственного интеллекта Smart Engines для обработки документов, необходимых для формирования клиентского досье. Решение автоматизирует ввод данных из комплекта документов клиента, в том числе удостоверяющих личность, в утвержденную в банке форму, соответствующую всем требованиям законодательства. Технология позволяет сократить время открытия счетов клиентов с 20 до 5 минут.

Интегрированные технологии распознавания позволяют в автоматическом режиме обрабатывать и вносить данные клиентов при открытии счетов и совершении банковских операций, где требуется подтверждение личности. Для обработки удостоверяющих личность документов используется технология Smart IDReader, которая автоматически вносит распознанные паспортные данные в соответствующие поля регистрационных форм. Для распознавания и автоматического ввода данных KYC-анкеты и согласия на обработку персональных данных используется технология Smart DocumentReader. Искусственный интеллект за две секунды распознает данные со сканов и фотографий документов (более 70 реквизитов по каждому клиенту) и выполняет около 15 автоматических проверок данных.

Высокая скорость распознавания и классификации документов обеспечивается за счет применения новых архитектур сверхлегких нейронных сетей. Используемые в решениях Smart Engines алгоритмы вычислительной зрительной памяти позволяют исправлять проективные искажения и добиваться высокого качества распознавания данных даже на фотографиях со средним освещением с веб-камер и мобильных телефонов.

Технологии Smart DocumentReader и Smart IDReader реализованы на базе собственной ИИ-платформы GreenOCR, которая ориентирована в том числе на снижение энергопотребления нейронными сетями во время обучения и исполнения на конечных устройствах операций. GreenOCR позволяет уменьшить «габариты» используемых нейросетей и повысить их производительность.

Smart Engines разрабатывает многоплатформенные решения, которые позволяют добавить возможность автономного распознавания документов в мобильные, серверные и десктопные приложения для широкого класса программно-аппаратных платформ. В процессе распознавания документов системы обеспечивают безопасность работы с персональными данными, так как не создают копий и не передают информацию на обработку на внешние сервера или в облачные сервисы. В случае встраивания в мобильные приложения глубокая программно-аппаратная оптимизация позволяет в режиме реального времени за несколько секунд распознавать сложные документы формата А4 даже на телефонах с небольшим разрешением встроенной камеры и низким качеством получаемых снимков.

В проекте Росбанк автоматизирует набор операций, связанных с обработкой широкого спектра документов. Внедренная интеллектуальная система на основе компьютерного зрения автоматически определяет тип документа, распознает его и проверяет пакет документов.

На базе Smart IDReader реализовано автоматическое распознавание российского паспорта и удостоверяющих личность документов более 200 стран. Данное решение позволяет распознавать документы в мобильных приложениях, серверных решениях и фронт-офисных системах, а источником изображений может выступать сканер, веб-камера и мобильный телефон. Smart IDReader предоставляет также возможность распознавания документов в видеопотоке. Это дает огромный потенциал Росбанку для улучшения сервисов взаимодействия с клиентами.

«Ежедневно каждый сотрудник фронт-офиса банка принимает множество документов от действующих и потенциальных клиентов. Банк обязан работать с документами не только с соблюдением всех норм законодательства, но и соблюдая внутренние требования эффективности, скорости и точности. Цель внедрения технологии распознавания – соблюдение качества ввода данных клиентов, снижение количества операционных ошибок и в итоге оптимизация всего процесса. Благодаря технологии Smart IDReader нам удалось существенно сократить время, затрачиваемое на идентификацию новых клиентов и открытие счетов для них, на изменение персональных данных», – отметила член правления, директор по операционной деятельности Росбанка Наталья Воеводина.

«В представленном решении реализован полный набор возможностей, которые сегодня позволяют инструменты искусственного интеллекта. Система распознает на фотографиях не только типовые формы документов, удостоверяющих личность, но и гибкие формы с «плавающими полями». Несмотря на всю сложность задачи, наши специалисты выполнили все технические требования заказчика, и весь комплекс услуг стал доступен клиентам банка», – сказал генеральный директор компании Smart Engines Владимир Арлазаров.

«Команда экспертов внедрила решение, которое существенно сокращает время обслуживания за счет автоматизации заполнения карточки клиента на основе фотографии паспорта или любого другого документа. Ввод данных – важный шаг в процессе обслуживания, его информатизация – реальный показатель цифровой трансформации банка. Это ведет к повышению качества клиентских данных за счет минимизации человеческого фактора. Мы рады быть частью такого высокотехнологичного проекта, который принесет наглядную пользу заказчику и его клиентам», – отметил директор проекта со стороны компании «Философия.ИТ» Дмитрий Силуянов.