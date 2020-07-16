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Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для клиентов всех банков

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Онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка стала доступна внешним клиентам. Теперь воспользоваться сервисом можно, имея расчетный счет в любом банке.

Сервис доступен для индивидуальных предпринимателей на УСН Доходы без сотрудников. В онлайн-бухгалтерии можно сформировать декларацию по итогам года, а также воспользоваться налоговым календарем. Подать декларацию за 2019 г. можно до 30 июля 2020 г. включительно.

«В сегменте малого бизнеса Райффайзенбанк, помимо кредитных продуктов и расчетного обслуживания, продолжает создавать собственные финансовые небанковские сервисы. Один из таких сервисов – онлайн-бухгалтерия. Сервис бесплатен на весь период использования. Чтобы подключиться к онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка, достаточно зарегистрироваться на странице сервиса», — отметила Полина Гуляева, главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

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