«Открытие Брокер» c помощью «Рексофт» внедрила систему управления архитектурой предприятия

«Открытие Брокер», российская брокерская компания, завершила первый этап внедрения системы управления корпоративной архитектурой финансовой организации. Технологическим партнером проекта выступила компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик ПО. Проект был выполнен на базе платформы iServer компании Orbus Software, которая входит в список мировых лидеров в области решений Enterprise Architecture (EA), по данным Gartner.

«"Открытие Брокер" работает в инвестиционном сегменте финансового рынка, клиенты которого особенно требовательны к удобству и технологическому уровню сервиса. Компания остается одним из ведущих участников фондового рынка в России, клиентская база насчитывает более 270 тыс. клиентов. Наша стратегия основана на постоянном совершенствовании услуг и регулярном выводе новых финтех-продуктов и сервисов для наших заказчиков. Основной задачей совместного с "Рексофт" проекта стали повышение скорости оценки и качества анализа новых бизнес-инициатив "Открытие Брокер" и сокращение показателя Time to Market реализации новых проектов на 30%», – сказал Михаил Хлавна, ИТ-директор компании «Открытие Брокер».

«В ходе проекта по управлению архитектурой предприятия мы объединили в едином информационном пространстве работу наших ИТ-специалистов из разных подразделений: бизнес-аналитиков, архитекторов, DevOps-инженеров, технических писателей, встроив iServer в их ежедневную деятельность в рамках работы над проектами и в текущей деятельности по поддержке и обеспечения бесперебойности сервисов. Новая система позволяет нам, прежде всего, решать бизнес задачи: проектировать новые бизнес-сервисы и услуги, улучшая клиентский путь, оптимизировать процессы обслуживания, а также получать аргументированные ответы на такие важные вопросы, как например: "На какие бизнес-сервисы и бизнес-сервисы и процессы и в каком объеме повлияет отключение/изменение работы того или иного ИТ-объекта (сервера, таблицы, базы данных и прочее)?", "Почему в штате ИТ именно такое количество специалистов?", – сказала Дарья Шульгат, начальник управления анализа и тестирования департамента информационных технологий компании "Открытие Брокер". – В ближайшей перспективе круг этих знаний существенно расширится. Мы получим четкую картину того, какие системы и инфраструктура используются тем или иным подразделением компании, какие документы обрабатываются в каких системах, какие процессы еще не "живут" в цифровых каналах. И это только часть возможностей, которые открывает новая система класса Enterprise Architecture в области задач по внедрению постоянных цифровых изменения для нашего бизнеса».

Основой системы стала платформа iServer компании Orbus Software, признанная по отзывам пользователей лучшим продуктом класса Enterprise Architecture (EA), по данным компании Gartner. В качестве референтной методологии в рамках проекта по внедрению и конфигурированию системы выбрана TOGAF (The Open Group Architecture Framework). При этом в проекте были также учтены и использованы все текущие наработки команды «Открытие Брокер» в области управления ИТ-архитектурой.

В соответствии с разработанной методологией управления корпоративной архитектурой в ходе реализации проекта было проведено конфигурирование платформы iServer, включающее структурирование репозитория для хранения архитектурных артефактов, настройку ролей пользователей системы и разработку шаблонов для моделирования. Были определены метамодель и набор артефактов для текущих потребностей архитектурной практики, а также подготовлено Соглашение о моделировании, устанавливающее правила этого процесса в компании. В результате был сконфигурирован архитектурный репозиторий для наполнения данными по таким компонентам архитектуры, как оргструктура, ключевые бизнес-процессы, информационные системы и данные об их взаимодействии, конфигурационные единицы технологической архитектуры.

В ходе проекта объединённая команда систематизировала для первичной загрузки элементы архитектуры предприятия. В должностные инструкции сотрудников были встроены процессы по своевременной актуализации созданного репозитория, закрепившие за каждым из них ответственность за те или иные архитектурные домены. Это позволит в сжатые сроки без выделения дополнительных ресурсов наполнить на всех слоях архитектуры репозиторий и начать использовать аналитический инструмент iServer в целях получения сквозного анализа.

«Одной из основных задачей проекта стало не просто обучение более 20 сотрудников "Открытие Брокер" работе с новым инструментом, а формирование полноценной внутренней практики по управлению архитектурой (на уровне решений, инициатив). Так, глубоко прокачаны навыки для выполнения анализа влияния и зависимостей любых зарегистрированных в системе компонентов: от стратегических (цели, принципы, требования, др.) до технологических (узел, оборудование, др.), а также вопросы формирования представлений и моделей (от solution до enterprise) для принятия управленческих решений», – отметил Илья Кравчук, руководитель функциональной практики «Архитектура предприятия» компании «Рексофт».