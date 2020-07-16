Microsoft и Waves Enterprise подписали меморандум о сотрудничестве по развитию корпоративного блокчейна в России

Microsoft в России и технологическая компания Waves Enterprise договорились о стратегическом сотрудничестве в области инновационного развития и цифровой трансформации в корпоративном сегменте с применением блокчейн-решений и облачных технологий. Соответствующее соглашение подписали Кристина Тихонова, президент Microsoft в России, и Александр Иванов, генеральный директор компании «Веб3 Технологии» (разработчик платформы Waves Enterprise).

Соглашение предполагает широкомасштабное использование Waves Enterprise облачных технологий Microsoft Azure в рамках реализации совместных инициатив, направленных на внедрение блокчейн-решений в корпоративном сегменте. Среди сценариев и бизнес-процессов, где может использоваться решение – оптимизация цепочки поставок, нотариат данных, токенизация активов предприятий и другие процессы. Waves Enterprise в облаке Azure предоставляет возможность бизнесу быстро создать корпоративное приложение или сервис, работающее в доверенной инфраструктуре, в условиях прозрачности распределенных процессов, постоянной доступности и целостности данных.

Основными направлениями сотрудничества станут: размещение Waves Enterprise в Microsoft Azure Marketplace. Это сделает решение Waves Enterprise доступным для широкого спектра компаний в России и по всему миру в рамках глобальной облачной экосистемы Microsoft. При этом развертывание из облака позволит существенно ускорить процесс внедрения, не требуя дополнительных затрат на собственную инфраструктуру и настройку; размещение Waves Enterprise в Microsoft Azure Stack Hub. Это позволит бизнесу реализовать гибридные облачные сценарии и развернуть узел корпоративной блокчейн-сети Waves Enterprise в собственной инфраструктуре в среде Azure Stack. Интегрированная система Microsoft Azure Stack – это расширение инфраструктуры облачной платформы Microsoft Azure, которое позволяет использовать мощности локальных ЦОДов и глобальной инфраструктуры Azure в рамках гибридного подхода; создание сервиса для аналитики транзакций на базе Microsoft Azure. Компании планируют разработать совместный облачный сервис на основе аналитических инструментов Azure, который будет интегрирован с блокчейн-инфраструктурой Waves Enterprise. Он позволит получить структурированные данные, в том числе, аналитические отчеты и графики с данными о бизнес-процессах из блокчейн-сети и блокчейн-приложений вне зависимости от того, где находятся узлы сети – в облаке или развернуты локально. Сервис позволит производить автоматический аудит смарт-контрактов и анализ транзакций сети на предмет наличия аномалий или попыток компроментации сети, визуализировать поток токенов, а также предоставит возможность интеграции со сторонними решениями для обогащения работы смарт-контрактов в системе, к примеру, для страхования или анализа рисков.

Также по условиям меморандума компании совместно будут разрабатывать готовые сценарии использования бизнесом технологии блокчейн для оптимизации корпоративных процессов.

«Waves Enterprise – одна из ведущих международных блокчейн-платформ, которая делает существенный вклад в развитие экосистемы децентрализованных решений в мире. Для Microsoft очень важно поддерживать разработчиков инновационных решений и обеспечивать широкую доступность современных технологических инструментов для развития российского бизнеса. Мы уверены, что наше партнерство позволит в полной мере раскрыть потенциал технологии блокчейн в корпоративном сегменте в России, а также во всем мире», – отметила Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.

«Мы верим, что взаимный обмен опытом с мировым ИТ-лидером и одной из самых технологичных облачных компаний поможет внедрить лучшие мировые практики и создать новые сервисные модели для корпоративных решений на базе технологии блокчейн», – сказал Александр Иванов, генеральный директор Waves Enterprise.

Документ подписан на пять лет. Компании полагают, что соглашение будет способствовать совместным проектам в корпоративном сегменте, а также позитивно повлияет на развитие направления корпоративного блокчейна в России в целом.