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«Крок» внедрила программного робота в «Петербургской сбытовой компании»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Крок» на основании технического задания АО «Петербургская сбытовая компания» реализовала робота по подаче исковых заявлений через систему «Мой арбитр». Новое решение реализовано на платформе ROBIN RPA.

В ходе проекта эксперты «Крок» и Robin интегрировали RPA решение согласно требованиям заказчика, провели первичную роботизацию всего процесса, обучили сотрудников компании взаимодействию с программным роботом и запустили его в эксплуатацию. Проект стал пилотным на направлении автоматизации бизнес-процессов компании на базе RPA-решений.

«Согласно недавнему исследованию EY, пандемия мотивировала 36% топ-менеджеров ускорить процессы автоматизации в своих компаниях. И именно RPA позволяет сделать это оперативно, без необходимости перестраивать ИТ-инфраструктуру, ERP или CRM системы. Что еще более важно, RPA помогает снизить расходы на сопровождение бизнес-процессов компании, одновременно повысив их качество и скорость выполнения. В «Крок» накоплена значительная экспертиза по роботизации процессов в компаниях разных сегментов: от финансовых до предприятий ТЭК», – отметил Роман Сарычев, директор по работе с корпоративными заказчиками ИТ-компании «Крок».

Программный робот ROBIN сам ищет целевые данные в папках и реестрах, анализирует документы, заполняет всю необходимую информацию и переносит ее в определенную папку на компьютере.

«Роботы стали особенно актуальны в условиях пандемии и удаленной работы, ответом на запрос по ускорению автоматизации бизнес-процессов в ситуации “черного лебедя”. Они досконально знают порученные процессы, что позволяет им работать 24/7/365 без ошибок с документами, при вычислениях или сверке данных», – сказала Карина Далуда, эксперт роботизации бизнес-процессов ИТ-компании «Крок».

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