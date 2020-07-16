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HPE внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел»

Интеграция Внедрения Инфраструктура Облака

Hewlett Packard Enterprise (HPE) внедрила решение HPE Greenlake для «Мастертел», российского оператора связи. Благодаря HPE Greenlake «Мастертел» смог модернизировать свою ИТ-инфрастрктуру, оптимизировать финансовые потоки и достигнуть гибкости, необходимой для обслуживания растущего потока заказчиков. Это первое внедрение HPE Greenlake для облачного провайдера в стране.

Сегодня модель потребления «ИТ как услуга» становится все более востребованной в России, поскольку заказчики хотят платить лишь за используемые мощности. HPE Greenlake позволяет пользоваться всеми преимуществами облака, такими как быстрое развертывание, масштабируемость и экономичность, в полностью контролируемой локальной среде по выбору заказчика.

«В связи с интенсивным развитием облачного бизнеса мы столкнулись с потребностью быстрого развертывания ресурсов для новых заказчиков, – сказал Виктор Сафронов, директор по ИТ компании "Мастертел". – Решение HPE Greenlake помогло увеличить скорость выхода на рынок, избежать единоразовых финансовых вложений и оптимизировать финансовые потоки. С обновленной ИТ-инфраструктурой "Мастертел" готов удовлетворить все потребности своих существующих и будущих заказчиков».

Благодаря HPE Greenlake «Мастертел» может уверенно продолжать развивать и расширять свой бизнес облачных услуг, зная, что у него есть возможность в любой момент масштабировать свою ИТ-инфраструктуру в сооветствии с меняющимися потребностями. HPE Greenlake позволила «Мастертелу»: повысить производительность и отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры в соответствии с нагрузкой и требованиям своих заказчиков; обспечить гибкость и возможность оперативно масштабировать инфраструктуру под текущие бизнес-задачи; минимизировать затраты за счет отказа от крупных единоразовых финансовых вложений.

«Мастертел» изначально рассматривал приобретение оборудования в лизинг, но решающим фактором стала скорость развертывания. Специалисты HPE смогли в короткие сроки подобрать оптимальные технологические решения, обеспечить комфортные для заказчика сроки поставки и запустить системы в коммерческую эксплуатацию посредством HPE Greenlake.

Технологии HPE, включая серверы HPE Proliant и СХД HPE 3PAR 8200, позволили повысить производительность и надежность ИТ-инфраструктуры «Мастертел», а поддержка HPE Datacenter Care от HPE Pointnext Technology Services обеспечила желаемую отказоустойчивость. Будучи облачным провайдером, «Мастертел» стремился выровнять свои затраты и доходы, и здесь решение HPE Greenlake зарекомендовало себя как эффективная финансовая модель, по которой «Мастертел» платит ежемесячно только за нужные ресурсы.

«Наше сотрудничество с "Мастертел" демонстриует, что прозрачность расходов и выравнивание денежного потока, обеспечиваемые HPE Greenlake, являются бесспорным бизнес-преимуществом, – сказал Андрей Карташев, директор департамента услуг HPE в России. – Мы очень довольны своей работой с "Мастертел" и первым опытом внедрения HPE Greenlake для облачного провайдера в России».



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