Corpsoft24 выпустила ПО для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников на «удаленке»

Corpsoft24 разработала программу REWTAS (Remote Employee Working Time Accounting System) для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников на «удаленке». Процесс разработки занял у специалистов чуть более трех месяцев.

Corpsoft24 протестировал программу и ввел ее в эксплуатацию внутри компании. Следующий этап – вывод REWTAS на рынок. В Corpsoft24 уверены, что программа будет востребована и после окончания периода самоизоляции, поскольку многие организации не спешат возвращать сотрудников в офисы.

В компании объясняют, что в отличие от существующих на рынке аналогов, REWTAS не «заточена» под узкую целевую аудиторию и обладает расширенной функциональностью, дающей возможность настраивать ее под себя.

«REWTAS подстраивается под текущие особенности работы компании, позволяет расширять функционал программного обеспечения под будущие потребности организации, – сказал Михаил Папура, заместитель генерального директора Corpsoft24. – Это дает возможность проводить учет рабочего времени любым организациям, в том числе не ведущим проектную деятельность. Например, логистическим и сервисным компаниям, медицинским и учебным учреждениям, либо внутренним вспомогательным подразделениям компаний: финансовой и юридической службе, бухгалтерии, отделу кадров, службе МТО, административно-хозяйственному отделу и другим».

Продукт состоит из серверной части и программы-клиента (веб-клиента), который устанавливается у сотрудников на компьютерах и мобильных устройствах.

Достоверность собираемых данных обеспечивается счетчиками времени на активированных сотрудником задачах; блоком телеметрии, осуществляющим автоматический сбор данных об активности сотрудника в различных информационных системах; блоком биометрической идентификации сотрудника (по лицу) в процессе его работы в информационных системах.

REWTAS позволяет классифицировать задачи и работы по категориям, группам, видам, исполнителям, ролям, срокам исполнения. Назначить на ту или иную задачу ответственных исполнителей: конкретного сотрудника, группу сотрудников или подразделение.

«Система позволяет делегировать задания, назначать соисполнителей, контролировать текущую загрузку сотрудников, анализировать фактическую трудоемкость, получать прогноз времени выполнения комплексных работ и задач, – отметил Михаил Папура. – Этот инструмент помогает руководителям контролировать себестоимость и сроки выполнения работ, анализировать продуктивность работы сотрудников, а подчиненным – аргументированно обосновывать свои трудозатраты».