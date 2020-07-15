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Технологии PCYSYS позволят «Информзащите» ускорить тестирование на проникновение

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

CITUM и НИП «Информзащита» заключили партнерское соглашение. Сотрудничество позволит модернизировать услуги пентеста и редтиминга, используя автоматизированную платформу тестирования на проникновение – Pcysys PenTera.

Хакеры постоянно совершенствуют свои методы и инструменты атак. Поэтому очень важно, чтобы инструменты анализа защищённости информационных систем развивались так же быстро, как и хакерские технологии. Кроме того, сегодня появилась новая проблема для предоставления услуг – это ограничения на поездки специалистов и физический доступ на территорию компании-заказчика в связи с карантинными мерами.

Технологии PCYSYS позволят «Информзащите» усовершенствовать и сократить сроки оказания услуг тестирования на проникновение, а также выполнять их удалённо без физического присутствия в офисе заказчика.

Современные сети постоянно меняются: появляются новые пользователи и устройства, сотрудники получают удалённый доступ, администраторы модифицируют конфигурацию. Все эти изменения открывают новые уязвимости и бреши в защите ИТ-инфраструктуры. Для поддержания информационной безопасности на высоком уровне необходимо непрерывно анализировать кибер-защиту, чтобы своевременно выявлять и устранять подтверждённые векторы атак в полном масштабе сети, оставаясь на шаг впереди потенциального злоумышленника.

Ориентированная на внутреннюю угрозу, автоматизированная платформа тестирования на проникновение Pcysys PenTera имитирует атаку хакера: автоматизирует обнаружение и эксплуатацию уязвимостей, не нарушая при этом бесперебойную работу сети. Система делает фокус на действительно достижимых уязвимостях, опасных для конкретного окружения, выполняет их безопасную эксплуатацию, пост-эксплуатацию и автоматически выстраивает полные векторы атак, наглядно демонстрируя вероятный технический ущерб. Подробные отчеты Pcysys PenTera включают рекомендации по исправлениям, необходимым для экономически эффективного устранения выявленных угроз.

Теперь заказчики «Информзащиты» смогут применять Pcysys PenTera для выполнения непрерывного анализа защищённости и в полном масштабе сети.

«Кибератаки с каждым годом становятся все более изощренными и непредсказуемыми, что приводит к существенному ущербу для бизнеса: от потери данных о пользователях и клиентах до остановки процессов. Платформа автоматизации тестирования на проникновение Pcysys PenTera - это перспективная технология, которая поможет эффективно усовершенствовать наши услуги по проверке безопасности информационных систем и бизнес-процессы клиентов. Команда экспертов «Информзащиты» уже прошла необходимое авторизованное обучение и способна реализовывать проекты с применением технологий PCYSYS на высоком уровне.» - отметила Дарья Сутормина, директор департамента противодействия киберугрозам компании «Информзащита».

«Для нас важно выстраивать партнёрский канал PCYSYS в России и СНГ за счёт сотрудничества с признанными лидерами отрасли, чтобы заказчики имели возможность получать своевременный и качественный сервис. Сотрудничество с компанией «Информзащита» поможет нам значительно усилить экспертизу в сфере автоматизированного пентеста в регионе.», – сказал Павел Стеблянко, генеральный директор компании CITUM – мастер-дистрибьютора PCYSYS в России и СНГ.

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