Citrix и Microsoft создадут цифровые рабочие места будущего

Citrix Systems, Inc. и Microsoft Corp. объединяют усилия, чтобы создать новое, гибкое рабочее место. Сотрудникам нужны стабильные, унифицированные рабочие процессы и бесшовный доступ к информации и приложениям, необходимым для максимально эффективного выполнения рабочих заданий, — в офисе, в пути или дома. Решая эту задачу, лидеры высоких технологий сегодня анонсировали партнерское соглашение, цель которого помочь организациям перейти в облако и ускорить внедрение цифровых рабочих мест.

Рассчитанное на несколько лет соглашение стало продолжением одного из самых длительных стратегических партнерств в отрасли. По условиям сделки, решение Citrix Workspace станет приоритетной платформой цифровых рабочих мест для заказчиков Microsoft, а Microsoft Azure станет приоритетным публичным облаком для компаний, использующих решения Citrix, которые позволяют работать в любом месте на любом устройстве.

Citrix и Microsoft будут совместно предлагать инструменты и услуги для упрощения и ускорения перехода пользователей локальных цифровых рабочих мест и приложений Citrix в облако Microsoft Azure. Компании также разработают совместную дорожную карту, которая поможет стабилизировать и оптимизировать рабочий процесс, и будут предлагать совместные решения, включающие Citrix Workspace, Citrix SD-WAN, Microsoft Azure и Microsoft 365, продаваемые напрямую через Azure Marketplace и через обширное сообщество дистрибьюторов. Microsoft начнет продажи Citrix Cloud, чтобы перевести действующих заказчиков локальных решений Citrix в облако Azure.

Как Citrix, так и Microsoft будут придерживаться действующих принципов свободы выбора, если заказчикам потребуются альтернативные решения для бизнес-задач.

Мировая пандемия усилила необходимость принятия компаниями гибких принципов функционирования, которые позволяли бы динамично управлять всеми ресурсами, включая персонал, офисы и технологии, и масштабировать их в соответствии с изменениями условий рынка.

«Пандемия COVID-19 вынудила предприятия во всем мире поменять режимы работы своих сотрудников и в то же время учитывать требования безопасности и скорости, которые накладывает сегодняшняя нестабильная ситуация. В перспективе гибридные модели работы, для которых необходима гибкая инфраструктура, обеспечивающая поддержку, безопасность и производительность работы сотрудников, станут стандартом для многих заказчиков, — сказал Дэвид Хеншелл (David Henshall), президент и главный исполнительный директор компании Citrix. — Вместе Citrix и Microsoft смогут предложить мощное цифровое рабочее пространство в доверенном и безопасном публичном облаке, где сотрудники получат доступ ко всему необходимому для продуктивной работы, находясь дома, в офисе или в дороге».

Углубляя сотрудничество, Citrix и Microsoft помогают директорам по информационным технологиям минимизировать риски, затраты и сложность при ускоренном переходе в облако для большей гибкости, производительности и безопасности. Соединение возможностей облачных решений Microsoft Azure, Microsoft 365 и Citrix Workspace создает платформу гибкой работы, которая предоставит сотрудникам унифицированный доступ ко всем приложениям, данным и бизнес-сервисам для безопасной и продуктивной работы там и тогда, где это необходимо.

«Организации во всем мире учатся работать по-новому, и им нужен новый подход к тому, как и где будут выполняться рабочие задачи, — сказал Сатья Наделла (Satya Nadella), главный исполнительный директор Microsoft. — Вместе с Citrix мы используем для решения этой задачи все возможности Azure, помогая заказчикам предоставлять сотрудникам бесшовный и безопасный доступ к приложениям, обеспечивая их производительность и эффективность, где бы они ни находились».

В рамках нового соглашения Citrix и Microsoft подготовят дорожную карту подключенных продуктов для упрощения и ускорения переноса прикладных рабочих нагрузок в облако Azure и расширения ценности Windows Virtual Desktops. Комбинация решений Citrix Virtual Apps and Desktops, Citrix Managed Desktops и Windows Virtual Desktops полностью обеспечит заказчикам выполнение всех прикладных задач в облаке Azure и предоставит доступ к приложениям Windows на любом устройстве и любой платформе.

Citrix также будет участвовать в разработке как Microsoft-ориентированного решения Citrix Workspace, обеспечивая глубокую интеграцию с целью оптимизации производительности и функциональности, так и микроприложений для Windows Virtual Desktop и Microsoft 365, включая Microsoft Teams.

Кроме того, Citrix будет использовать в своей работе Azure и Microsoft 365 для ускорения инноваций и повышения продуктивности.

Решение Citrix Workspace доступно для развертывания в облаке Azure уже сегодня.