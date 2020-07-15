Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Citrix и Microsoft создадут цифровые рабочие места будущего

Интеграция Инфраструктура Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Citrix Systems, Inc. и Microsoft Corp. объединяют усилия, чтобы создать новое, гибкое рабочее место. Сотрудникам нужны стабильные, унифицированные рабочие процессы и бесшовный доступ к информации и приложениям, необходимым для максимально эффективного выполнения рабочих заданий, — в офисе, в пути или дома. Решая эту задачу, лидеры высоких технологий сегодня анонсировали партнерское соглашение, цель которого помочь организациям перейти в облако и ускорить внедрение цифровых рабочих мест.

Рассчитанное на несколько лет соглашение стало продолжением одного из самых длительных стратегических партнерств в отрасли. По условиям сделки, решение Citrix Workspace станет приоритетной платформой цифровых рабочих мест для заказчиков Microsoft, а Microsoft Azure станет приоритетным публичным облаком для компаний, использующих решения Citrix, которые позволяют работать в любом месте на любом устройстве.

Citrix и Microsoft будут совместно предлагать инструменты и услуги для упрощения и ускорения перехода пользователей локальных цифровых рабочих мест и приложений Citrix в облако Microsoft Azure. Компании также разработают совместную дорожную карту, которая поможет стабилизировать и оптимизировать рабочий процесс, и будут предлагать совместные решения, включающие Citrix Workspace, Citrix SD-WAN, Microsoft Azure и Microsoft 365, продаваемые напрямую через Azure Marketplace и через обширное сообщество дистрибьюторов. Microsoft начнет продажи Citrix Cloud, чтобы перевести действующих заказчиков локальных решений Citrix в облако Azure.

Как Citrix, так и Microsoft будут придерживаться действующих принципов свободы выбора, если заказчикам потребуются альтернативные решения для бизнес-задач.

Мировая пандемия усилила необходимость принятия компаниями гибких принципов функционирования, которые позволяли бы динамично управлять всеми ресурсами, включая персонал, офисы и технологии, и масштабировать их в соответствии с изменениями условий рынка.

«Пандемия COVID-19 вынудила предприятия во всем мире поменять режимы работы своих сотрудников и в то же время учитывать требования безопасности и скорости, которые накладывает сегодняшняя нестабильная ситуация. В перспективе гибридные модели работы, для которых необходима гибкая инфраструктура, обеспечивающая поддержку, безопасность и производительность работы сотрудников, станут стандартом для многих заказчиков, — сказал Дэвид Хеншелл (David Henshall), президент и главный исполнительный директор компании Citrix. — Вместе Citrix и Microsoft смогут предложить мощное цифровое рабочее пространство в доверенном и безопасном публичном облаке, где сотрудники получат доступ ко всему необходимому для продуктивной работы, находясь дома, в офисе или в дороге».

Углубляя сотрудничество, Citrix и Microsoft помогают директорам по информационным технологиям минимизировать риски, затраты и сложность при ускоренном переходе в облако для большей гибкости, производительности и безопасности. Соединение возможностей облачных решений Microsoft Azure, Microsoft 365 и Citrix Workspace создает платформу гибкой работы, которая предоставит сотрудникам унифицированный доступ ко всем приложениям, данным и бизнес-сервисам для безопасной и продуктивной работы там и тогда, где это необходимо.

«Организации во всем мире учатся работать по-новому, и им нужен новый подход к тому, как и где будут выполняться рабочие задачи, — сказал Сатья Наделла (Satya Nadella), главный исполнительный директор Microsoft. — Вместе с Citrix мы используем для решения этой задачи все возможности Azure, помогая заказчикам предоставлять сотрудникам бесшовный и безопасный доступ к приложениям, обеспечивая их производительность и эффективность, где бы они ни находились».

В рамках нового соглашения Citrix и Microsoft подготовят дорожную карту подключенных продуктов для упрощения и ускорения переноса прикладных рабочих нагрузок в облако Azure и расширения ценности Windows Virtual Desktops. Комбинация решений Citrix Virtual Apps and Desktops, Citrix Managed Desktops и Windows Virtual Desktops полностью обеспечит заказчикам выполнение всех прикладных задач в облаке Azure и предоставит доступ к приложениям Windows на любом устройстве и любой платформе.

Citrix также будет участвовать в разработке как Microsoft-ориентированного решения Citrix Workspace, обеспечивая глубокую интеграцию с целью оптимизации производительности и функциональности, так и микроприложений для Windows Virtual Desktop и Microsoft 365, включая Microsoft Teams.

Кроме того, Citrix будет использовать в своей работе Azure и Microsoft 365 для ускорения инноваций и повышения продуктивности.

Решение Citrix Workspace доступно для развертывания в облаке Azure уже сегодня.



Другие материалы рубрики

ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы

Пакистан вводит для ИТ-компаний «самую мягкую налоговую систему» в мире

В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности

Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews

Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков

Сервисы цифровой платформы «Гостех» начнут работу до конца 2021 года

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года

Обзор Eufy RoboVac G10 Hybrid: простой и надежный робот-пылесос

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Показать еще

Наука

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T
Показать еще
Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live