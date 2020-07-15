БФТ провели централизацию сети МФЦ Владимирской области

Во Владимирской области завершился проект по созданию единой автоматизированной информационной системы (АИС) для предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Система основывается на комплексном решении компании БФТ «МФЦ-Капелла», которое позволяет оптимизировать работу сети МФЦ региона и сделать получение госуслуг максимально удобным для заявителей за счет применения централизованного подхода.

Новый комплексный подход к организации сети МФЦ позволяет использовать единую ИТ-инфраструктуру и общую базу данных сети многофункциональных центров. Все процессы централизованы: от сбора отчетности до управления электронной очередью. Посредством СМЭВ выполнена интеграция АИС МФЦ с Информационно-аналитической системой мониторинга качества государственных услуг, ГИС ГМП, ЕСИА и другими системами.

Внедренное решение работает по принципу «одного окна», что позволяет гражданам получать услуги Фонда социального страхования, соцзащиты, ПФР, МВД, ФНС, Росимущества, Корпорации МСП и других ведомств в офисах «Мои документы». Система обладает широкой функциональностью: в ее состав входят автоматизированные пошаговые сценарии обслуживания и консультации заявителей, настроенные печатные формы бланков документов, система электронной очереди и другие полезные и удобные опции.

В рамках проекта был запущен портал МФЦ с личным кабинетом заявителя, который предоставляет пользователям возможность получить информацию о подразделениях сети МФЦ, контактных данных и часах их работы, возможность записаться на прием, получить информацию об услугах, пройти консультирование.

Также была развернута централизованная система электронной очереди, которая предоставляет возможности записи заявителей в текущую очередь, а также предварительной записи заявителя в любое подразделение сети МФЦ через контакт-центр, портал МФЦ или инфомат, расположенный в отделении.

Новые возможности позволяют не только сократить время обслуживания посетителей и снизить нагрузку на центры, но и приводят к тому, что даже непрофильные специалисты смогут оказать качественную консультацию и принять необходимые документы от заявителя.

Теперь АИС МФЦ используется в 22 подразделениях МФЦ Владимирской области. В системе заведен 356 пользователь, настроено 45 видов услуг. С момента запуска системы было реализовано порядка 67 тыс. дел.

Реализованный проект позволил обеспечить централизованное хранение данных об услугах, предоставленных заявителям, а также централизованную отправку данных в федеральные информационные системы. Процессы предоставления услуг настроены с использованием сервисов и видов сведений СМЭВ, что позволило сократить сроки предоставления услуг.