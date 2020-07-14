Simetra разработает программу развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, разработает для Управления автомобильных дорог Ленинградской области (ГКУ «Ленавтодор») программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Ленинградской области на период до 2035 г., а также комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ).

«Программа развития транспортной инфраструктуры Ленобласти сегодня крайне необходима. Она позволит четко определить план первоочередных мероприятий по расшивке проблемных узлов. Реализация мероприятий программы поможет достичь целевых показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги": радикально улучшить состояние дорожной сети, ликвидировать места концентрации ДТП, снизить долю трасс, работающих в режиме перегрузки», — сказал Денис Седов, глава дорожного комитета Ленинградской области.

Работы будут выполняться с использованием собственного цифрового решения RITM3, которое уже неоднократно использовалось при разработке не только российских, но и зарубежных проектов.

«Перед командой Simetra стоит ответственная задача — разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленобласти, и схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ). Немаловажно, что при создании программ будет использовано российское цифровое решение RITM3 для мониторинга, моделирования и диспетчеризации транспортных потоков, которое может быть использовано и в период непосредственной реализации программы», — сказал Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

В ходе исполнения работы Simetra проведет детальный анализ текущего состояния транспортной инфраструктуры на всей территории Ленинградской области, изучит документы территориального развития, проведет опрос на 7 тыс. респондентов и замеры на 217 пунктах учета.

«В итоге мы предложим оптимальный вариант развития транспортной инфраструктуры с учетом основных мировых тенденций, то есть, отвечающий концепции устойчивого развития и с учетом всех возможностей, предлагаемых цифровизацией транспортной отрасли. Будет разработан перечень мероприятий, увязанных между собой, с указанием очередности и сроков реализации», – отметил Владимир Швецов.

Разработка программы будет выполняться в несколько этапов, планируемый срок завершения всей работы – 1 декабря 2020 г.