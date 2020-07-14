Облачные сервисы IBM доступны на MONT Cloud Distribution

Автоматизированная платформа для продажи облачных сервисов MONT Cloud Distribution (MCD) расшила свой продуктовый портфель услугами IBM: MaaS360, Aspera on Cloud и IBM Cloud. Партнеры MONT на территории России, Казахстана, Беларуси, стран Центральной, Средней Азии и Закавказья теперь смогут воспользоваться облачным сервисом от IBM.

Компания IBM является одним из ведущих на рынке производителей электроники, компьютерной техники и программного обеспечения, а также предлагает широкий портфель облачных сервисов. Продуктовая линейка решений IBM в области software предполагает использование лицензий, как в традиционном формате on-premise, так и в формате cloud. Другими словами, готовый сервис с хостингом на стороне вендора. Команда MONT выбрала наиболее востребованные решения IBM для продвижения через платформу MONT Cloud Distribution (MCD).

IBM MaaS360. Унифицированное управление мобильными устройствами на основе искусственного интеллекта. Решение IBM Maas360 предоставляет необходимые пользователям возможности по защите и управлению смартфонами, планшетами и ноутбуками. Решение IBM Maas360 — единственная платформа, реализующая подход к унифицированному управлению мобильными устройствами с использованием технологии искусственного интеллекта IBM Watson. По результатам исследованиям Gatrner за 2019 год IBM MaaS360 является одним из лидеров рынка UEM.

Aspera on Cloud. Облачный сервис, позволяющий организовать высокоскоростную и безопасную передачу данных вне зависимости от размера, расстояния и состояния сети по протоколу FASP, в сотни раз быстрее, чем по протоколам http и ftp. Также Aspera позволяет организовать эффективное хранение данных в облачных хранилищах c помощью технологии Direct-to-Cloud, поддерживает работу со всеми популярными облачными платформами.

Платформа IBM Cloud: сервисы PaaS и IaaS из единого интерфейса. Платформа легко масштабируется для нужд предприятий любого размера, а также подходит для команд разработчиков. Решает задачи по как миграции приложений в облако, интеграции облачных сервисов в существующие приложения, хранения данных, использования вычислительных мощностей по запросу. С технической точки зрения платформа IBM Cloud предоставляет большое количество сервисов на базе open-source разработок, таких как Kubernetes, Red Hat OpenShift и т.п., а также виртуальные машины, контейнеры, выделенные серверы bare metal, системы хранения, сервисы искусственного интеллекта и аналитики и многое другое.

«Платформа MONT Cloud Distribution (MCD) постоянно развивается и расширяет свой портфель услуг. Мы рады, что теперь сможем предложить партнёрам также сервисы от IBM, отвечающие самым высоким требованиям SLA и политикам безопасности», — отметил Дмитрий Елин, директор облачной дистрибуции MONT.

«Команда MCD предлагает партнерам сервис высокого качества: полностью автоматизированный портал управления с возможностью активации необходимых сервисов, будь то автоматический биллинг или помощь в техническом пресейле. Команда IBM в MONT видит расширение партнерского канала за счет присоединения сервисов IBM к облачной платформе MCD, а также новые возможности для партнеров с точки зрения продвижения собственных услуг для заказчиков на базе продуктов IBM. Платформа MCD позволяет в кратчайшие сроки использовать решения IBM, команда MONT в свою очередь готова оказать поддержку по выбору сервисов, программе продвижения, а также техническую поддержку», — сказал Михаил Шамарин, руководитель дирекции по развитию бизнеса.