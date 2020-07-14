Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений

Microsoft объявила победителей Международного конкурса партнерских ИТ-решений Microsoft Partner Awards 2020. В номинации Country Partner of the Year в России победила компания Aggregion, которая решает задачу коммерциализации данных различных компаний и безопасной совместной работы с ними. Победителей конкурса наградят в рамках крупнейшей Всемирной партнерской конференции Microsoft – Microsoft Inspire 2020, которая пройдет онлайн формате с 21 по 23 июля.

«Основная цель Aggregion – помочь российским компаниям повысить конкурентоспособность. Мы создали платформу, которая позволяет повысить эффективность в различных областях бизнеса - маркетинге и рекламе, финансовом скоринге и страховании, аналитике рынка и пользовательских сервисов и др. Решение использует блокчейн в облаке Microsoft Azure, что технологически гарантирует безопасность и неприкосновенность данных, — сказал CEO Aggregion Нукри Башарули. – Мы высоко ценим партнерство с Microsoft, поскольку компания не только предоставляет уникальную платформу для разработки, но и оказывает поддержку российским ИТ-компаниям по выходу на международные рынки».

Aggregion в технологическом партнерстве с Microsoft разработала платформу DDMP (Distributed Data Management Platform). Решение создано на базе технологии блокчейн, облачной платформы Microsoft Azure в интеграции с расширением Intel Software Guard Extensions (SGX), что обеспечивает защиту данных на аппаратном уровне. Intel SGX предоставляет возможность приложению создавать анклавы, что обеспечивает целостность и конфиденциальность вычислений. При обработке данные не покидают периметр их владельца, а совместные операции выполняются в специальных зашифрованных блоках, полностью исключая возможность стороннего доступа. На базе DDMP платформы активно развивается экосистема поставщиков данных, создаются продукты для повышения эффективности в различных областях: маркетинга и рекламы, финансового скоринга и страхования, интеграции данных различных экосистем, аналитики рынка и пользовательских сервисов.

Одним из наиболее ярких примеров использования решения Aggregion стал совместный проект с розничной сетью «Магнит», в рамках которого была создана открытая платформа по управлению цифровым маркетингом. Решение в режиме self-service предоставляет маркетологам доступ к обезличенным структурированным данным аудиторий розничной сети и партнеров платформы. Пользователями платформы «Магнита» стали медийные агентства, а также глобальные и локальные бренды, которые теперь могут не только более точно настроить рекламу в интернете, но и проследить customer journey от момента рекламного контакта до покупки.

«Награда «Партнер года в России» является международным признанием компетенции компании в области цифровой трансформации, а также подтверждает глубокую экспертизу Aggregion в области технологий Microsoft и высокий уровень клиентского сервиса, предоставляемого партнером, – сказал Александр Беленький, директор по работе с партнерами Microsoft в России. – Мы надеемся, что Aggregion продолжит развивать собственные решения на базе технологий Microsoft, для того чтобы помогать российским предприятиям реализовывать новые бизнес-модели и достигать новых результатов на динамично развивающихся рынках».

Также члены жюри отметили партнеров i-Sys и Awara IT Solutions за реализацию проектов с использованием технологий Microsoft на российском рынке IT.

i-Sys – один из ведущих экспертов в России по Microsoft Teams, Microsoft 365 и Power Platform. За прошедший год компания разработала полный комплекс консалтинговых услуг и решений, объединенных в платформу ZPlatform, созданную с использованием Microsoft Azure. Они дают дополнительные возможности для пользователей Microsoft 365, помогая повышать производительность труда и быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Заказчики из более чем 50 стран оценили преимущества интеграции решений i-Sys c Microsoft 365.

Жюри конкурса отметило значительный рост бизнеса Awara IT по всем основным показателям - выручка, численность сотрудников, размер и количество проектов, статусы в партнёрской программе Microsoft, уникальная экспертиза партнёра по реализации комплексных проектов с использованием различных облачных платформ Microsoft, а также существенный вклад в популяризацию технологий Microsoft на российском рынке.

Международный конкурс партнерских ИТ-решений Microsoft Partner Awards проводится ежегодно. В соревновании принимают участие компании, сотрудничающие с Microsoft по всему миру. В этом году организаторы получили более 3300 заявок из более чем 100 стран, из них 66 заявок из России. Соревнование проходило в 49 глобальных номинациях. Ключевыми критериями отбора были: инновационность решения, его ценность для клиента, возможность масштабирования и креативный подход компании к продвижению этого решения на рынке. Российские партнеры ежегодно представляют на конкурс успешные технологические проекты и получают высокие оценки со стороны авторитетного международного жюри.