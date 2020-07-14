ITPS построит комплексные системы на базе SAP в Узбекистане

«ITPS-Asia» (Ташкент) готовит ряд новых проектов по внедрению комплексных систем для нефтегазовых и промышленных предприятий. Решения разработаны на базе продуктов линейки SAP, как наиболее эффективных инструментов в своем сегменте.

2020 год в Узбекистане объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики, что в полной мере отражает серьезные намерения республики добиться скорой цифровизации всех отраслей производства. Угроза COVID-19 и карантинные меры не снизили проектную активность предприятий, а наоборот, ускорили процессы создания фундамента для будущих технологических преобразований. Главный отличительный признак наступающих перемен в том, что узбекская промышленность постепенно меняет подходы к управлению производством и уходит от «точечной» автоматизации отдельных процессов (управление МТО, ТОиР, финансами, логистикой, закупками и т.д.), двигаясь в сторону создания комплексных систем, объединяющих процессы и данные - производственные, лабораторные и другие.

ITPS работает на рынке Узбекистана более 12 лет и является активным участником процессов цифровой трансформации в регионе. В активе есть ряд успешных проектов, реализованных на технически сложных объектах Кандымской группы месторождений, Юго-Западного Гиссара и др.

Как сертифицированный партнер SAP, ITPS непрерывно развивает функционал своих решений и предлагает клиентам все больше новых возможностей для управления современным предприятием. Участие в партнерской программе позволяет повышать уровень компетенций, снижать сроки реализации проектов и предлагать широкий выбор инструментов для реализации необходимого функционала. На сегодняшний день у компании есть готовые решения по капитальному строительству, управлению МТО, расчету себестоимости, налоговому учету, наработаны уникальные компетенции в области интеграции с системами оперативного управления на уровне Центров Интегрированных Операций (ЦИО) и др. В реализованных системах работают десятки тысяч пользователей.

Наиболее популярные направления – автоматизация блока закупок, управление НСИ и ТОиР. В практике ITPS есть пример клиента, у которого количество ремонтов на одну единицу оборудования снизилось более чем на 28%, что позволило за два года сэкономить около миллиона долларов. Число внеплановых ремонтов на момент составления анализа снизилось на 46% за счет возможности строить достоверные прогнозы и превентивно реагировать на инциденты. Внедрение подобных систем на нефтегазовых предприятиях позволяет снизить число внеплановых простоев оборудования на 5-15%, затраты на ремонты - на 3-7%, трудозатраты ремонтных служб – на 3-10%. В части решений по закупкам ключевым бизнес-эффектом является снижение затрат на закупки на 8-14% за счет использования интегрированного решения по стратегическому выбору поставщиков и повышения скорости выполнения рутинных процедур.

«Развитие цифровых технологий скоро до неузнаваемости изменит промышленность Узбекистана. Здесь есть точки роста: где-то необходимо усовершенствовать ИКТ-инфраструктуру, где-то - обеспечить достаточный уровень автоматизации, дообследовать, дооснастить датчиками и т.д. Все это позволит в ближайшем будущем реализовать лучшие бизнес-возможности и мировые практики – от эффективного управления ТОиР, финансами, закупками, логистикой, НСИ и другими аспектами производства до создания полноценного цифрового предприятия, где производственные линии автоматически приходят в оптимальные режимы в целях экономии и выполнения производственных планов. Высокий уровень ИТ-компетенций и уникальный проектный опыт нашей команды позволяет гарантированно обеспечить высокое качество наших услуг в любой экономической ситуации. Даже в свете существующих ограничений мы сохранили высокую активность и продолжаем реализовывать проекты, в т.ч. в дистанционном режиме. Отмечу, что мы не просто внедряем технологии и инструменты, а идем по пути взаимовыгодного партнерства, создавая на предприятиях Узбекистана центры компетенций и передавая конкурентные преимущества из рук в руки», - подчеркнул генеральный директор «ITPS-Asia» Анатолий Макаров.