Lenovo предоставила высокопроизводительный компьютер сети научно-исследовательских организаций им. Макса Планка

Подразделение Lenovo Data Center Group (DCG) объявило о подписании контракта на поставку нового высокопроизводительного компьютера для Общества по содействию науке имени Макса Планка. Суперкомпьютер будет установлен в городе Гархинг-бай-Мюнхен. Управлять им будет Вычислительный и информационный центр Общества Макса Планка (Max Planck Computing and Data Facility, MPCDF). Развертывание началась в мае 2020 года, а полноценный ввод в эксплуатацию всей системы запланирован на начало 2021 года.

В рамках проекта Lenovo предоставляет высокопроизводительные вычислительные ресурсы для одного из самых успешных и известных исследовательских институтов не только в Германии, но и во всем мире. В дополнение к поставке инфраструктуры охлаждения, аппаратного и программного обеспечения, проект стоимостью 20 млн евро также включает предоставление эксплуатационной поддержки и комплексных услуг Lenovo.

Суперкомпьютер, оснащенный технологией жидкостного охлаждения Lenovo Neptune, будет предоставлять вычислительные мощности различным институтам Общества Макса Планка, внося существенный вклад в науку и исследования.

Новая система значительно увеличит мощности развернутого в 2018 году комплекса высокопроизводительных вычислений, обеспечив совокупную пиковую производительность на уровне 12 петафлопс.

Общество Макса Планка выбрало Lenovo в качестве надежного партнера по реализации проектов с ЦОД благодаря высокой производительности оборудования, комплексным возможностям и полноте пакета предоставляемых услуг. Среди них — поддержка и обслуживание сотрудниками компании на месте, услуги по поддержке приложений и др.

«Нас впечатлило сочетание высокой производительности системы с ее энергоэффективностью и компактностью, прямым водяным охлаждением, низкими требованиями к занимаемому пространству и инфраструктуре, а также качеству обслуживания» — сказал доктор Герман Ледерер, MPCDF.

Новая система Lenovo, оснащенная более чем 100 000 ядер и новейшими графическими процессорами, будет способна поддерживать передовые исследования, обеспечив при этом высокую энергоэффективность. В отличие от своего предшественника, новый кластер высокопроизводительных вычислений Общества Макса Планка оснащен двухступенчатой системой водяного охлаждения. На первом этапе основные компоненты плат охлаждаются напрямую с использованием медных трубок с циркулирующей жидкостью. На втором этапе стойки дополнительно охлаждаются с помощью теплообменников на основе водяного охлаждения, установленных в задние дверцы (Lenovo Rear Door Heat Exchanger). Они позволяют отводить в жидкость 100% так называемого конвективного тепла. Такой процесс охлаждения значительно снижает потребление энергии и позволяет процессорам работать в оптимальном режиме. Кроме того, концепция двухступенчатого охлаждения значительно повышает общую энергоэффективность системы охлаждения: тепло не рассеивается в окружающем ЦОД воздухе, что, в свою очередь, снижает потребность в энергии для его охлаждения. В дополнение к новейшим серверам с прямым водяным охлаждением серии Lenovo ThinkSystem используются графические процессоры Tesla A100 от компании NVIDIA.

По завершении первоначальной подготовительной работы в марте специалисты Lenovo уже начали развертывание инфраструктуры охлаждения. Ввод в эксплуатацию первой подсистемы запланирован на это лето. В начале 2021 года система будет оснащена новейшими процессорами Intel и графическими процессорами NVIDIA A100.

Помимо поставки инфраструктуры и оборудования, Lenovo Data Center Group также будет управлять обслуживанием кластера и предоставлять Вычислительному и информационному центру Общества Макса Планка все необходимые услуги в рамках контракта.

«Я очень рад, что Общество Макса Планка выбрало Lenovo, и уверен в нашем опыте в области высокопроизводительных вычислений, — сказал Андреас Томаш, директор направлений высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта в Германии, Австрии и Швейцарии, Lenovo DCG. — Предоставить оборудование Lenovo такому важному и всемирно признанному исследовательскому центру как MPCDF — большой шаг. Я убежден, что наша система высокопроизводительных вычислений станет надежным решением для исследователей».