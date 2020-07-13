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«ЭР-Телеком» предложит ритейлу электронные ценники

Интеграция Бизнес-приложения Электроника Ритейл Розница

«ЭР-Телеком Холдинг» совместно с Государственным Рязанским приборным заводом начали предоставлять комплексное решение для рынка ритейла – электронные ценники.

Разработка позволяет существенно оптимизировать затраты при обновлении ценников на торговых полках. Решение состоит из автономных устройств (ценников) и программного обеспечения, с помощью которого происходит управление и мониторинг цен.

Электронные ценники представляют из себя устройства с дисплеем. Отображение информации происходит с использованием технологий e-lnk в трехцветном или монохромном исполнении. Каждый ценник имеет звуковой и световой индикатор, кнопку вызова продавца и облегчает поиск нужного товара. Кроме того, ритейлеру не нужно покупать дополнительное спецоборудование для обеспечения связи сервера базы данных и ценников. Также система уже интегрирована с платформой «1С» для автоматической генерации и обновления ценников в торговом зале.

Виталий Клишин, директор Московского региона компании «ЭР-Телеком Холдинг», сказал: «Сегодня мы не просто оператор связи, мы инфраструктурная компания, активно занимающаяся развитием цифровых интегрированных решений для государства и бизнеса. С нашими комплексными решениями торговые сети смогут не только удаленно менять цены в своих магазинах на любые продукты, но и значительно экономить время и деньги».

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