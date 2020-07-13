Alcatel-Lucent Enterprise обновила коммуникационную платформу Rainbow

Alcatel-Lucent Enterprise модернизировала облачную коммуникационную платформу Rainbow, чтобы предоставить пользователям новые функциональные возможности и упростить совместную работу больших групп участников конференций. За последние месяцы количество пользователей платформы Rainbow значительно увеличилось, т.к. компании и организации по всему миру старались сохранить непрерывность ведения своего бизнеса и обеспечить защищенную работу своих сотрудников в удаленном режиме в условиях пандемии. Новая версия платформы расширит функциональные возможности пользователей для совместной работы и будет гарантировать безопасный обмен корпоративными данными. При разработке специалисты компании уделяли особое внимание следующим вопросам: эргономика, организация видео- и аудиоконференций и управление рабочим временем.

«Каждая новая версия платформы Rainbow делает ее еще более простым и гибким решением с поддержкой все большего количества устройств, которое обеспечивает защищенную и продуктивную совместную работу корпоративных пользователей, – сказал Мусса Загдуд (Moussa Zaghdoud), исполнительный вице-президент, бизнес-отдел облачных коммуникаций компании Alcatel-Lucent Enterprise. – Потребности наших пользователей постоянно развиваются, и мы стремимся быть на шаг впереди, предлагая возможности, которые дадут им новые преимущества и ускорят цифровую трансформацию бизнеса. Мы также тесно сотрудничаем с нашими партнерами и клиентами, чтобы гарантировать их сотрудникам доступ к решениям с самым современным функционалом».

Последняя версия Rainbow имеет улучшенный дизайн и обновленные функции для более эффективной совместной работы, которая становится еще проще благодаря усовершенствованному интерфейсу. Обновления, включая кнопки быстрого действия, интуитивно понятные иконки и упрощенную навигацию, делают новую платформу еще более удобной. Чтобы повысить удобство использования и ускорить освоение новой версии пользователями, Alcatel-Lucent Enterprise интегрировала в новую версию еще больше узкоспециализированных опций, включая возможность настройки размера символов на экране для слабовидящих пользователей и двунаправленность для поддержки нелатинских языков и просмотра контента «справа налево».

Видео-конференц-связь теперь предлагает различные варианты компоновки видеопотока для более удобного общения в сочетании с расширенными возможностями конференцсвязи до 120 активных участников. Видео выступающего участника автоматически отображается для всех, в то время как функции Active Gallery и Active Grid View могут быть активированы вручную, чтобы отображать до 12 видеопотоков одновременно. Alcatel-Lucent Enterprise также интегрировала алгоритмы контроля качества звука, чтобы обеспечить оптимальное качество воспроизведения и предупредить пользователя о перебоях в работе сети.

Rainbow предлагает новые уникальные функции управления временем, позволяя организациям повысить продуктивность и упростить удаленную работу сотрудников. В платформу интегрирована функция отслеживания в режиме реального времени для мониторинга уровня активности участия на совещаниях, а возможности искусственного интеллекта используются для автоматического регулирования времени выступления участников. Кроме того, был добавлен простой в использовании планировщик встреч, позволяющий одним щелчком мгновенно планировать встречи, определяя доступность или занятость участников конференции. Он также позволяет пользователям приглашать участников непосредственно из Rainbow, независимо от того, есть ли у приглашенных учетная запись Rainbow. Также участники теперь могут оставаться на связи, переводя текущие звонки со смартфона на ноутбук, или наоборот.

«Новая платформа Rainbow предоставит реальные преимущества нашим заказчикам и их сотрудникам, но мы не останавливаемся на достигнутом. Сейчас мы работаем над разработкой новых функций, включая режим вебинара, – сказал Сэмюэл Тюрбо (Samuel Tourbot), руководитель подразделения облачных корпоративных решений компании Alcatel-Lucent Enterprise. – Поскольку целостность данных имеет решающее значение, в 4 квартале 2020 года мы также доработаем сквозную модель шифрования для аудио- и видеосвязи. Другая наша цель заключается в том, чтобы стать первым европейским поставщиком, включенным в магический квадрант UCaaS Gartner. До конца года мы хотим реализовать возможность предлагать до 50 одновременных видеопотоков в режиме мозаики. Наконец, к началу 2021 года платформа Rainbow сможет поддерживать до 1000 участников».

Последние усовершенствования облачной платформы Rainbow реализованы в соответствии с более широкой концепцией Alcatel-Lucent Enterprise, идея которой заключается в предоставлении корпоративным заказчикам решений для совещаний, которые обеспечивают безопасное общение в видео- и аудиоформате во всех видах связи, поддерживая как мобильные, так и стационарные устройства.