«Сибур» запустил AR-сервис для дистанционного обслуживания и ремонта промышленного оборудования

«Сибур» запустил универсальный AR-сервис для дистанционного обслуживания и ремонта промышленного оборудования, позволяющий экономить миллионы рублей в год за счёт замены очных визитов специалистов сервисных компаний и внутренних экспертов холдинга на предприятия видеоконсультациями с использованием очков дополненной реальности на базе уникальной ИТ-платформы собственной разработки. Проект реализован в партнёрстве с компанией G-Core Labs, международным провайдером облачных и edge-решений.

Впервые специалисты «Сибура» опробовали технологию дистанционного обслуживания с помощью AR-очков в 2018 г., использовав ряд имевшихся на рынке решений. Тогда же были проработаны базовые сценарии применения такой технологии и спрогнозирован экономический эффект от её внедрения. Убедившись, что такой проект целесообразен и реализуем с технической точки зрения, началась подготовка к его внедрению на предприятиях холдинга, в т.ч. разработка собственной IT-платформы. Тестовой площадкой стали производственные объекты «Сибура» в г. Тобольске.

«Наш AR-сервис отличается простотой в использовании и, укрупнённо, включает в себя 2 ключевых компонента: очки дополненной реальности Realwear и Epson c предустановленными на них Android-приложениями, разработанными совместно G-Core Labs, и интегрированную с ними собственную мобильную медиаплатформу «Сибур»а. Платформа позволяет полностью оцифровывать весь процесс обслуживания и ремонта, организуя HD-вещание в формате WebRTC и полноценную коммуникационную площадку для эффективного взаимодействия специалиста на месте с удалённым экспертом. Всё управление осуществляется голосом, руки человека, работающего с установкой, остаются полностью свободными», - сказал Александр Леус, руководитель практики «Индустрия 4.0» «Сибура».

На связи с заводским специалистом находится представитель поставщика промышленного оборудования или внутренний эксперт «Сибура», который просто получает на свой личный e-mail ссылку и запускает видеоконференцсвязь в любом браузере (Chrome, Edge, Mozilla, Safari и т.д.) на любом устройстве, в т.ч. планшете и смартфоне, предварительно пройдя идентификацию по номеру мобильного телефона. Устанавливать какие-то специальные приложения или программы не нужно.

«С помощью виртуальной указки, отображающейся на микродисплее очков, сотрудник компании-поставщика оборудования может направлять действия специалиста с предприятия, отмечая, куда ему нужно посмотреть, что повернуть и где проконтролировать. Также в функционал AR-платформы встроены чат и отправка стикеров. Последние нужны, например, если что-то не так со связью. В этом случаем удалённый эксперт отправляет сигнальные стикеры - например «галочку», если всё сделано правильно, или «стоп», если нужно прекратить действия», - отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs.

Главные отличительные черты решения «Сибура» от других аналогов на рынке – глубина его интеграции в реальные производственные задачи и процессы предприятий, комплексная цифровизация процесса ремонта и универсальность, что позволяет развёртывать сервис на самых разных производственных площадках.

В решении «Сибура» проработана полноценная ролевая модель, ориентированная на бизнес-заказчиков – начальников на производстве, начальников участка, механиков, руководителей служб технического заказчика и т.д. В AR-сервисе предусмотрена система тикетов, которая подразумевает не просто возможность видеосвязи, но и полноценную оцифровку бизнес-процесса по проведению дистанционной консультации. С помощью этой системы тикетов осуществляется сопровождение заказчика по всему пути решения возникшего вопроса, от проверки полноты необходимой информации до оценки стоимости работ, необходимых компетенций и квалификаций внешних либо внутренних экспертов, обеспечивается информационная безопасность и даются однозначные ответы на вопросы, кто, в какой момент и у кого должен взять очки, как поддерживается эта система и как именно происходит взаимодействие вплоть до успешного завершения обслуживания или ремонта. На данный момент командой «Сибура» описано уже более 300 бизнес-кейсов применения AR-сервиса.

В России, Европе, Азии и Америке есть системы, позволяющие организовывать видеосвязь посредством очков дополненной реальности.

«Однако на сегодняшний день с уверенностью могу отметить, что успех внедрения таких проектов на промышленных предприятиях во многом зависит от качества интеграции во внутренние процессы, а также используемой IT-платформы, кастомизированной под индустриальные процессы и задачи. Не будет преувеличением сказать, что «Сибур» одним из первых на российском и мировом рынках разработал и внедрил комплексную систему дистанционного обслуживания и ремонта, которая реально работает и приносит ощутимую экономию. Если на первых этапах проекта ряд поставщиков AR-решений для промышленности порой с удивлением смотрели на нас, обсуждая наше видение и запросы, то сегодня они уже с нами консультируются и просят выслать функционально-технические требования», - сказал руководитель практики «Индустрия 4.0» «Сибура».

«Один сеанс оперативной связи через нашу AR-платформу помогает экономить от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей. Это сокращение командировочных затрат, почасовая тарификация консультации эксперта вместо оплаты полного рабочего дня, оперативное возобновление работы оборудования», – сказал Игорь Климов, член правления, генеральный директор тобольских предприятий «Сибура».

До запуска собственной AR-платформы «Сибур» использовал для инструмента «Удаленный эксперт AR» временное решение от партнера, с помощью которого было проведено более 300 сеансов видеосвязи.

«В июле 2019 года на Южно-Балыкском газоперерабатывающем заводе с помощью дистанционной консультации механики предприятия настроили магнитные подвесы компрессора ТК-901/1. Раньше настройку осуществлял производитель оборудования – международная компания SKF, она производилась очно. Удаленная настройка заняла 2 дня, без применения AR-платформы пришлось бы несколько дней ждать приезда специалистов. Сеанс видеосвязи помог оперативно выполнить задачу и существенно сэкономить на стоимости выезда и оплаты работы экспертов», - сказал Ришат Асфандияров, менеджер по цифровым технологиям, «СибурТюменьгаз».

«Весной 2020 года на производстве дегидрирования пропана в Тобольске «Удалённый эксперт AR» использовали для консультации по замене экранов реактора. Необходимо было правильно откалибровать устройство и разобраться с программным обеспечением. В режиме онлайн совместно с вендором нам удалось получить практические навыки и знания по настройке и калибровке устройства. Работы были осуществлены быстрее, несмотря на отсутствие внешних экспертов на предприятии, и обошлись нам дешевле», - отметил Ильмир Мурзакаев, менеджер по удалённому эксперту, «Сибур Тобольск».

В период пандемии и карантинных ограничений востребованность инструмента выросла в разы.

«Внешние эксперты не всегда бывают доступны для оперативного командирования на наши предприятия. Командировки иностранных представителей в разных случаях занимают от одной недели до целого месяца. В период карантинных ограничений и вахтового режима работы их присутствие на предприятии было и вовсе невозможно. Как раз в это время проходили остановочные ремонты, как правило, требующие присутствия вендоров. С помощью «Удалённого эксперта AR» мы связались с тремя мировыми поставщиками градирен и провели обследование огромной градирни завода пиролиза, производительность которой составляет 72 500 м3/час, показали коллегам всю картину в режиме онлайн», - сказал Тимур Залимов, главный эксперт службы директора по развитию технологий, «ЗапСибнефтехим».

По словам руководителя практики «Индустрия 4.0» «Сибура», G-Core Labs попал в поле зрения холдинга по рекомендации из Сколково: «Для нас было важно, чтобы наш будущий партнёр обладал серьёзной экспертизой как в работе с WebRTC, так и в мобильной разработке на базе Android. Компания успешно справилась с тестовым заданием на сборку приложения под AR-очки, которое, к слову, выполнили отнюдь не все участники тендера, и мы приступили к работе».

«Мы довольны сотрудничеством с G-Core Labs. С самого начала проекта сложилось ощущение, что мы работаем не как разные команды, подрядчик и своя внутренняя, а как единый коллектив, увлечённый одним большим проектом. Коллеги принимают участие в ежедневных встречах, в планировании, разборе спринтов. Мы обсуждаем все вопросы, связанные с техническими деталями, открыто делимся информацией - и это очень эффективно», - отметил Александр Леус.