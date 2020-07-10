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Сбербанк и Cognitive Pilot внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Сбербанк и АПХ «Залесье» подписали соглашение о развитии искусственного интеллекта в сельскохозяйственной отрасли региона и заключили первую на Северо-Западе сделку по внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot. Система успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в ряде субъектов Российской Федерации.

Cognitive Agro Pilot — это система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. По оценке компании Cognitive Pilot, общий размер экономии российских фермеров за счет применения системы составит в этом сезоне свыше 500 млн руб.

Покупатель программно-аппаратного комплекса – группа компаний «Залесье» – является одним из крупнейших производителей продуктов питания и сельхозпродукции в Калининградской области. Установка системы начнётся с имеющегося в парке предприятия зерноуборочного комбайна «TORUM 785».

«Внедрение беспилотных технологий позволит компаниям АПК пересмотреть производственные процессы и даст новый импульс к развитию сельского хозяйства Калининградской области», – сказал председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.

«Использование системы Cognitive Agro Pilot существенно сокращает затраты и одновременно повышает эффективность всего технологического процесса уборки урожая, что крайне важно в текущих непростых экономических условиях», – отметила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

«Технологии искусственного интеллекта являются одним из ключевых инструментов повышения конкурентоспособности, в том числе и в сельском хозяйстве. Мы рассчитываем, что использование инновационных систем позволит нам сократить потери урожая при уборке, расход топлива и других ресурсов, повысит безопасность проведения сельхозработ. И главное, сократить время уборки, что крайне важно для дождливого климата и короткого периода уборочной страды, характерного для Калининградской области», – добавил председатель совета директоров АПХ «Залесье» Андрей Романов.



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