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Резидент «Сколково» поставил оборудование для биометрической системы в «Башне министерств»

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Компания Biosmart, резидент Фонда «Сколково», совместно с «РТ Лабс» приняла участие в создании бесконтактной биометрической системы контроля и управления доступом в небоскребе «Башня министерств» на Пресненской набережной в Москве.

Это пилотный проект «Ростелекома» по использованию единой биометрической системы (ЕБС) в системе контроля и управления доступом (СКУД) правительственного комплекса на Пресненской набережной. Восемь турникетов на проходной здания «Башня министерств» оснащены терминалами идентификации по лицу BioSmart Quasar, которые интегрированы с ЕБС.

После внедрения системы все сотрудники министерств, сдавшие биометрические образцы в одном из 13,5 тыс. отделений 236 банков, заходят в здание без пропусков – система распознает их лица, даже если на человеке надета медицинская маска. Встроенные алгоритмы антиспуфинга не дают обмануть устройство с помощью фото- и видеоизображения.

СКУД на основе терминалов BioSmart Quasar повышает уровень безопасности правительственного комплекса и обеспечивает бесконтактный проход в здание, что снижает риск заражения COVID-19.

«Стратегическая цель ЕБС – обеспечить доступность и безопасность любых услуг: банковских, государственных, социальных, медицинских. На мой взгляд, достижение этой цели – дело ближайшего будущего. И, безусловно, один из определяющих факторов на пути к ней – надежность и качество используемого оборудования. Интегрированное с ЕБС, оно должно безошибочно идентифицировать человека по биометрическим характеристикам, обладать супернадежной защитой от взлома или подлога, легко интегрироваться в другие системы и программные комплексы, а также оставаться абсолютно безопасным для здоровья в условиях пандемии», – отметил директор компании Biosmart Александр Дремин.

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