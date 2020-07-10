Разработки Росатома в сфере «умных городов» планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья

9 июля 2020 г. в ходе рабочей поездки в Железноводск губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров положительно оценил работу технологий «умного города» в городе-курорте и озвучил намерение тиражировать этот опыт в других городах края.

Проект «Умный город» в Железноводске осуществляется в рамках федеральных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Внедрение цифровых технологий было начато в конце 2019 г. в партнерстве с компанией «Русатом Инфраструктурные решения», входящей в группу предприятий Росатома. Весной 2020 г. завершилось формирование базовой инфраструктуры проекта. Уже сегодня «умные» технологии помогают контролировать работу городского хозяйства и обеспечивать обратную связь администрации муниципалитета с гражданами.

В частности, они внедрены в систему общественного транспорта и регулирования дорожного движения. Глава края проверил работу первых таких объектов. Так, три «умных» пешеходных перехода оборудованы комплексом распознавания движения. В темное время суток или в плохую погоду они включают для водителей световой сигнал, предупреждающий о присутствии пешеходов. Глава края предложил в дальнейшем усовершенствовать эту систему, добавив в нее ситуационные алгоритмы – например, если человек упал, она должна «понимать» это и подавать сигнал, что нужна помощь.

Кроме того, 18 остановок оборудованы информационными табло расписания движения общественного транспорта. Через них или через мобильное приложение пассажир в режиме реального времени может отслеживать движение автобусов и маршрутных такси.

Другое направление проекта – интеллектуальная система управления использованием коммунальных ресурсов. Ее используют уже 17 учреждений социальной сферы Железноводска. Один из них – детский сад № 10 «Сказка». Губернатору представили результаты использования дистанционного управления системой отопления с помощью смартфона или планшета. Это позволяет, например, снижать расход теплоэнергии по ночам или в выходные дни, когда детей в садике нет. Как рассказал глава города Евгений Моисеев, использование этой технологии в минувший отопительный сезон позволило сократить расход тепла в учреждении более чем на 20%. Аналогичная система позволяет лучше контролировать и расход воды, ее применение уже позволило выявить и устранить утечку в водопроводе.

Глава края ознакомился с работой «Интерактивного туристического киоска», их в городе установлено 12. Каждый дает доступ к информации о достопримечательностях, туристических маршрутах, работе городских служб, объектах досуга, основных мероприятиях и другом. Губернатор поручил проработать возможность объединения в этой системе информации о всех городах-курортах Кавминвод, чтобы отдыхающие удобно могли спланировать посещение любого из них.

«Мы намерены вместе с Росатомом продолжить внедрение таких же систем, как в Железноводске, еще в 8 территориях края, – сказал Владимир Владимиров.

В качестве площадок рассматриваются Георгиевский и Минераловодский городские округа, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь.