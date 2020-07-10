«Платформа ЭДО» интегрировалась с облачной ПРОСТОР:КАССОЙ

Электронный документооборот полного цикла от IT-компании «Платформа ОФД» теперь доступен всем магазинам, использующим ПО ProStore. Решение обеспечит удобную бесперебойную работу с маркировкой товаров и системой ЭДО.

ПРОСТОР:КАССА и «Платформа ЭДО» (продукт «Платформы ОФД») реализовали сервис «Простор: Модуль маркировка», который можно использовать как отдельно от кассы, так и непосредственно на ней. Интеграция обеспечивает помарочную приемку, возможность проводить инвентаризации и вести полноценный электронный документооборот даже по немаркированным товарам.

Пользователю доступно: получение УПД (универсального передаточного документа), неформализованных документов и печатных форм документов, а также проверка соответствия маркированной продукции, заявленной поставщиком, и фактически полученной с помощью сканера штрихкодов, подписание УПД и неформализованных документов и отказ от получения документа.

Для удобства предпринимателей и менеджеров магазинов, работа с «Платформа ЭДО» повторяет аналогичную, с ЕГАИС, не требует дополнительного обучения сотрудников и интуитивно понятна.

«Для работы с «Платформой ЭДО» подходит электронная подпись от любого удостоверяющего центра. Притом не обязательно быть клиентом оператора фискальных данных. Это доступное, интуитивно понятное решение для предпринимателей, без скрытых платежей и комиссий, с оплатой только за исходящие документы. Сертифицировано для взаимодействия с системой маркировки товаров, поддерживает роуминг с ЭДО Лайт от ЦРПТ и другими операторами», – сказал директор по работе с партнерами IT-компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев.