Nokia представила решение для сетей в ЦОДах

Nokia усовершенствовала сетевую фабрику для центров обработки данных (ЦОД), объявив о появлении новой современной сетевой операционной системы (Network Operating System, NOS) и простых в использовании, интуитивно понятных инструментальных средств для автоматизации и эксплуатации сетей. В результате облачные компании и владельцы дата-центров смогут масштабировать свои ресурсы и адаптировать их в условиях непрерывного экспоненциального роста трафика и быстрых изменений, вызванных появлением новых технологий, таких как 5G и Industry 4.0. Новая операционная система Nokia Service Router Linux (SR Linux) NOS и сервисная платформа Nokia Fabric Service Platform (FSP) были созданы в сотрудничестве с ведущими мировыми веб-компаниями, в том числе с компанией Apple, которая уже установила данную технологию в своих ЦОД.

В условиях быстрого роста спроса на облачные приложения и новые технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение, измененная и виртуальная реальность, провайдеры облачных услуг (которых на рынке много и с каждым днем становится всё больше) нуждаются в небывало высоком уровне кастомизации и гибкости для сетевых компонентов, необходимых для эксплуатации и мониторинга всё новых и новых дата-центров.

Сетевые операционные системы не справляются. Хотя традиционные системы и развиваются, они остаются ограниченными. Их трудно кастомизировать, интегрировать и автоматизировать. К примеру, самые распространенные на сегодняшний день операционные системы имеют весьма ограниченные возможности для кастомизации и даже в случае успеха нуждаются в сложной и искусной интеграции. При этом старые приложения часто приходится заново компилировать всякий раз, когда поставщик сетевой операционной системы создает новый релиз. Новые открытые операционные системы еще не достигли уровня зрелости, их трудно запускать в эксплуатацию, а возможности их масштабирования еще не проверены на практике.

Операционная система Nokia SR – это большой шаг вперед в области сетевой архитектуры. Это первая по-настоящему современная сетевая операционная система, основанная на микросервисах. Комплект разработчика SR Linux NDK (NetOps Development Kit) представляет собой исчерпывающий набор инструментов для программирования с широкой функциональностью. Приложения легко интегрируются с помощью современных инструментов, таких как gRPC (вызов удаленных процедур) и protobuf без рекомпиляции, без ограничений по языкам программирования и без ненужных зависимостей. Кроме того, SR Linux наследует проверенные на практике интернет-протоколы Nokia из операционной системы для сервисных маршрутизаторов (Service Router Operating System, SROS), которые отлично зарекомендовали себя в широко распространенной серии маршрутизаторов Nokia операторского класса. SR Linux – это первая в отрасли гибкая открытая среда для разработки сетевых приложений.

Nokia FSP – это набор инструментов, необходимых облачным компаниям для интуитивно понятной эксплуатации сети на основе политик. FSP выходит далеко за рамки традиционных систем управления сетевыми узлами. Это решение разработано для проектирования, строительства и мониторинга всей сети в центре обработки данных на основе мощных конструктов сетевого уровня. В состав FSP входят технологии, которые ранее были доступны только самым крупным облачным провайдерам. К числу таких технологий относятся виртуальные цифровые двойники, которые работают в реальном времени с правильным учетом состояния и облегчают задачи проверки и диагностики.

Данное решение (операционная система и платформа FSP) поддерживает открытость, гибкость, надежность и автоматизацию, что значительно упрощает масштабирование, адаптацию и эксплуатацию центра обработки данных и облачной среды.

Адам Бечтел (Adam Bechtel), вице-президент и руководитель сетевого подразделения Apple, сказал: «Мы регулярно обновляем оборудование своих ЦОД и внедряем новые технологии, чтобы повысить эффективность и сократить энергопотребление. Новое решение Nokia поможет усовершенствовать сетевые и маршрутизационные системы в нашем дата-центре в Виборге (Дания)».

Нил Макрей (Neil McRae), главный архитектор BT Group, отметил: «Я представляю одну из ведущих мировых телекоммуникационных компаний, которая предлагает компаниям и индивидуальным пользователям безопасные облачные и сетевые сервисы. Мы считаем автоматизацию центров обработки данных базовой технологией, лежащей в основе нашей облачной телекоммуникационной модели. Новое решение Nokia для сетевой фабрики в ЦОД будет поддерживать полную программируемость и глубокую телеметрию. В сочетании с современным инструментарием это резко расширит возможности автоматизации и масштабирования нашего коммуникационного облака, что крайне важно для поддержки будущих услуг 5G».

Мухаммад Дуррани (Muhammad Durrani), старший директор подразделения сетевой архитектуры, Equinix, сказал: «Компания Equinix давно сотрудничает с Nokia. Мы привыкли полагаться на высоконадежные, отлично масштабируемые сетевые решения Nokia, которые поддерживают наши глобальные сетевые соединения. Мы рады, что Nokia выходит на рынок сетей для ЦОД, с привычной для нее тщательностью предлагая открытую, хорошо масштабируемую операционную систему, которая строится на основе систем IP-маршрутизации, прекрасно работающих в сетях по всему миру. Nokia предлагает платформу, которую сетевые специалисты могут легко адаптировать для разработки приложений, необходимых для быстрого продвижения вперед без потери контроля».

Базиль Алван (Basil Alwan), президент отдела IP- и оптических сетей, Nokia, сказал: «Имея многолетний опыт сотрудничества с крупнейшими мировыми операторами, мы хорошо понимаем инженерные задачи, связанные со строительством и эксплуатацией критически важных IP-сетей в мировом масштабе. Мы также понимаем, что современные крупные центры обработки данных имеют свои уникальные эксплуатационные особенности. Проект SR Linux начинался с чистого листа и с партнерского взаимодействия с Apple и другими компаниями. В результате мы получили внушительный по своей глубине дизайн, способный решать текущие и будущие задачи».

Некоторые подробности нового решения Nokia.

Операционная система Nokia SR Linux построена на базе интернет-протокола, который используется в проверенном на практике решении Nokia SROS, известном своей высокой масштабируемостью, надежностью и совместимостью. Операционная система Nokia SROS установлена по всему миру более чем в одном миллионе маршрутизаторов, работающих в IP-сетях и интернете. Эта система, совместимая с любыми аппаратными средствами и работающая на основе стандартной ОС Linux, имеет архитектуру, поддерживающую управление на основе моделей, потоковую передачу подробной телеметрии, и использует современные интерфейсы, такие как gRPC и protobuf, что облегчает программирование, увеличивает прозрачность и повышает управляемость всех приложений. К этой операционной системе прилагается современный комплект разработчика (NDK), позволяющий специалистам создавать новые приложения и инструменты на любом языке программирования.

Nokia FSP – это набор простых, интуитивно понятных инструментальных средств для автоматизации и эксплуатации. Они поддерживают гибкую масштабируемую работу сетей с операционной системой SR Linux в мультивендорской инфраструктуре центра обработки данных. Nokia FSP легко интегрируется с существующими операционными системами и создает уникальную цифровую песочницу, позволяющую моделировать сетевую фабрику в режиме реального времени для проектирования, тестирования и диагностики сетей. Работа с FSP сокращает сроки проектирования, упрощает планирование и ввод в эксплуатацию. В результате сетевые специалисты получают уверенность в правильном функционировании всех компонентов крупномасштабной сетевой фабрики, что позволяет им работать более эффективно, сокращать расходы и снижать потребность в квалифицированных специалистах.

Семейство продуктов Nokia для коммутации в ЦОД отличается высокой масштабируемостью и надежностью. Оно служит надежной основой для строительства сетей в дата-центрах и облаках. В состав семейства входят маршрутизаторы Nokia 7250 Interconnect Router (IXR), Nokia 7220 IXR-H и Nokia 7220 IXR-D. Эти высокопроизводительные устройства с различными (в том числе фиксированными) габаритами поддерживают разные способы установки и подключения (TOR, leaf, spine, super-spine). Они поддерживают интерфейсы для разных скоростей передачи данных (400GE, 100GE, 50GE, 40GE, 25GE, 10GE, 1GE) и имеют широкую функциональность, включая IP-маршрутизацию, коммутацию на уровне L2, гарантированное качество (QoS), масштабируемую телеметрию, безопасность и управление на основе моделей.

Продукты SR Linux, 7250 IXR и 7220 IXR-D доступны уже сегодня. Продукты FSP и 7220 IXR-H должны появиться на рынке в 4 квартале 2020 года.