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«Магнит» намерен снизить электропотребление в распределительных центрах за счет умного освещения

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

«Магнит» завершил тестирование системы управления освещением на датчиках движения в логистическом комплексе Краснодара. Главной особенностью проекта стала оценка эффективности работы сенсоров в местах постоянного присутствия людей. Запуск технологии на всех объектах потенциально позволит компании сэкономить около 3,12 млн кВтч в год. Этого хватит, чтоб целый год обеспечивать электричеством один распределительный центр.

«Магнит» протестировал автоматизированную систему управления освещением в тех зонах логистического комплекса, где всегда находятся сотрудники. Это склады подбора и хранения продукции, которые составляют около 60% площади распределительного центра (РЦ). Если эффективность датчиков движения в их привычном использовании: подсобных помещениях, столовых, комнатах отдыха подтверждена, то для установки в местах постоянного присутствия людей, требовалась апробация.

Эксперимент заключался в том, чтобы посмотреть на результат запуска системы в рядах склада, где одновременно трудятся несколько сотен человек. При этом для работы необходимо освещать только те участки, где есть сотрудники, а не все зоны. К существующей системе были добавлены специальные датчики движения, которые реагируют на нахождение сотрудников в радиусе их действия и включают свет там, где нужно. В результате потребление электричества непосредственно в аллеях подбора и хранения товаров снизилось на 41%.

После финальной оценки эффективности проекта компания примет решение о тиражировании установки датчиков на остальные логистические комплексы и введении их в стандарт работы для таких объектов.

В целом, «Магнит» реализует комплекс мер по оптимизации потребления электроэнергии в логистике, рознице, на собственных производствах. Одним из обязательств компании, зафиксированном в стратегии устойчивого развития розничной сети, является снижение расхода воды и энергии на 25% к 2025 г.

Так, на объектах компании установлено самое современное автоматизированное оборудование, позволяющее вести почасовой учет электричества. Благодаря этому ежегодно экономится около 0,5 млрд руб. В 2020 г. планируется заменить все лампы на всех объектах компании на энергосберегающие, к концу 2019 г. 77% ламп были заменены, запланировано проведение других мероприятий.



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