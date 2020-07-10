Lenovo поставила 1000 планшетов Tab M10 HD для школьников Республики Тыва

Компания Lenovo поставила 1000 планшетов Tab M10 HD для школьников Республики Тыва в партнерстве с компаниями ALFA technologies и «Марвел-Дистрибуция» в рамках реализации национальной программы по образованию Министерства образования Республики Тыва.

Многие российские школы в отдаленных частях страны оказались не готовы к режиму самоизоляции. Образовательные учреждения до сих пор продолжают нуждаться в техническом оснащении классов. Переход на удаленное обучение выявил еще большую проблему — не у всех учеников дома есть персональный компьютер или ноутбук. Дети из малообеспеченных семей были почти полностью лишены возможности заниматься и готовиться к экзаменам в домашних условиях.

Министерство образования Республики Тыва быстро отреагировало на изменения, вызванные Covid-19, и стало главным инициатором и заказчиком устройств, которые дали возможность школьникам продолжить обучение. Компания Lenovo выступила в качестве поставщика, предоставив 1000 планшетов Lenovo Tab M10 HD.

В течение двух недель команда ALFA technologies при поддержке «Марвел-Дистрибуции» реализовала централизованную поставку 1000 устройств, а также взяла на себя обязательства за весь сопутствующий комплекс логистических и гарантийных услуг в рамках государственного контракта.

Проект охватил 19 муниципальных образований и 180 школ Республики Тыва. Планшетами сейчас пользуются ученики 9 и 11 классов для подготовки к государственным экзаменам. Lenovo Tab M10 HD стал верным помощником для школьников в период домашнего обучения. Планшет способен выдерживать до 18 часов автономной работы без зарядки, а низкий уровень излучения синего света защищает зрение от негативного влияния. С Tab M10 HD можно смело читать электронные учебники, готовиться к экзаменам и быть постоянно на связи с одноклассниками и учителями.

После сдачи экзаменов планшеты будут переданы в муниципальные библиотеки Республики Тыва. Жители региона смогут прийти и бесплатно воспользоваться устройством для поиска необходимой информации или в качестве электронной книги.