Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Lenovo поставила 1000 планшетов Tab M10 HD для школьников Республики Тыва

Интеграция Внедрения Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Lenovo поставила 1000 планшетов Tab M10 HD для школьников Республики Тыва в партнерстве с компаниями ALFA technologies и «Марвел-Дистрибуция» в рамках реализации национальной программы по образованию Министерства образования Республики Тыва.

Многие российские школы в отдаленных частях страны оказались не готовы к режиму самоизоляции. Образовательные учреждения до сих пор продолжают нуждаться в техническом оснащении классов. Переход на удаленное обучение выявил еще большую проблему — не у всех учеников дома есть персональный компьютер или ноутбук. Дети из малообеспеченных семей были почти полностью лишены возможности заниматься и готовиться к экзаменам в домашних условиях.

Министерство образования Республики Тыва быстро отреагировало на изменения, вызванные Covid-19, и стало главным инициатором и заказчиком устройств, которые дали возможность школьникам продолжить обучение. Компания Lenovo выступила в качестве поставщика, предоставив 1000 планшетов Lenovo Tab M10 HD.

В течение двух недель команда ALFA technologies при поддержке «Марвел-Дистрибуции» реализовала централизованную поставку 1000 устройств, а также взяла на себя обязательства за весь сопутствующий комплекс логистических и гарантийных услуг в рамках государственного контракта.

Проект охватил 19 муниципальных образований и 180 школ Республики Тыва. Планшетами сейчас пользуются ученики 9 и 11 классов для подготовки к государственным экзаменам. Lenovo Tab M10 HD стал верным помощником для школьников в период домашнего обучения. Планшет способен выдерживать до 18 часов автономной работы без зарядки, а низкий уровень излучения синего света защищает зрение от негативного влияния. С Tab M10 HD можно смело читать электронные учебники, готовиться к экзаменам и быть постоянно на связи с одноклассниками и учителями.

После сдачи экзаменов планшеты будут переданы в муниципальные библиотеки Республики Тыва. Жители региона смогут прийти и бесплатно воспользоваться устройством для поиска необходимой информации или в качестве электронной книги.

Другие материалы рубрики

Исполнение бюджета по «Цифровой экономике» в 2020 г. худшее среди всех нацпроектов

Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли

CNews приглашает на работу журналистов

Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли

5 главных проблем при возвращении сотрудников в офис

Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live