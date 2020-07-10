Искусственный интеллект МТС поможет сохранить дальневосточного леопарда

МТС совместно с ФГБУ «Земля леопарда» создала программное обеспечение для автоматического распознавания дальневосточных леопардов, тигров и других животных на фотографиях с камер, установленных на территории заповедника и национального парка. Решение, разработанное экспертами Центра искусственного интеллекта МТС на основе технологий компьютерного зрения, поможет в сохранении и изучении дальневосточного леопарда, самой редкой в мире крупной кошки.

Система будет распознавать и классифицировать животных по фотографиям, собранным на территории заповедника и национального парка с помощью сети фотоловушек, – более 400 автоматических лесных камер. Анализируя снимки, можно отслеживать перемещение животных и рост численности популяции. В настоящее время ученые вручную сортируют снимки, ежегодный объём которых составляет от 700 тысяч до 950 тысяч изображений. Система позволит автоматически классифицировать фотографии, фиксируя первичные данные: какой вид животного изображен на фото, дата, время и координаты точки фотоотлова, а в перспективе – тип активности животного, пол и количество особей.

Дальневосточного леопарда – редчайшую дикую кошку, которая занесена в Международную Красную книгу и насчитывает всего сотню особей в мире, – ПО выделяет из сотен тысяч фотографий с точностью более 94%. Система обучается на снимках, предоставленных «Землей леопарда», точность работы растет по мере обработки все новых массивов данных. В будущем программа также будет настроена на распознавание других животных, обитающих на «Земле леопарда», – тигров, оленей, косуль, кабанов, медведей, мелких хищников.

«Искусственный интеллект находит применение в разных областях: от автоматизации и цифровой трансформации крупных производств до использования инновационных технологий в природоохранной сфере. Программное обеспечение, разработанное в Центре ИИ МТС, позволяет ученым направить все силы на сохранение и увеличение популяции дальневосточного леопарда и не тратить время на рутинный труд по распознаванию и разметке изображений. Это хороший пример того, какими значительными возможностями обладает искусственный интеллект, и как прямо сейчас ИИ-решения облегчают работу людей и позволяют сфокусироваться на сложных и значимых задачах», — сказал директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

«Внедрение разработки избавит ученых от рутинной работы и сэкономит массу времени, позволит сосредоточиться на анализе информации, – отметил Глеб Седаш, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Чтобы успешно изучать и сохранять леопарда, недостаточно заниматься одним этим видом. Необходимо исследовать и тех животных, от которых напрямую зависит состояние популяции хищника. Важно следить за численностью потенциальных конкурентов пятнистой кошки – амурского тигра, медведей. По фотографиям можно отслеживать состояние популяций оленей, косуль, барсуков, енотовидных собак и других. Поэтому мы продолжим обучение искусственного интеллекта и в будущем сможем автоматически выделять среди фотографий и других животных»

Проект является частью комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранения популяций редких животных, на повышение уровня экологической культуры населения и его вовлечение в сохранение природного наследия, а также на развитие экотуризма. В рамках программы МТС в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками развивает экологические тропы, обеспечивает сервисы видеонаблюдения за животными, создает технологические продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых.