БайкалИнвестБанк подключился к СБП при технологической поддержке ЦФТ .

АО «БайкалИнвестБанк» стал участником Системы быстрых платежей Банка России. Проект реализован с использованием комплекса решений ЦФТ.

У клиентов БайкалИнвестБанка появится возможность переводить деньги в другие банки по номеру телефона, а также получать такие переводы. Данная услуга подключается бесплатно. При этом переводы в сумме до 100 тыс. руб. в месяц осуществляются без комиссии.

Ядром ИТ-решения для подключения банка к Системе быстрых платежей является облачная Платформа «Золотой Короны» – сертифицированного процессора для участников СБП. В качестве клиентского канала для переводов в среде СБП служит онлайн-банкинг на платформе Faktura.ru