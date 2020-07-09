Министерство финансов Магаданской области автоматизирует бюджетный учет в 111 государственных учреждениях региона

Министерство финансов Магаданской области при поддержке НПО «Криста» осуществляет автоматизацию бюджетного учета органов государственной власти и учреждений.

Подсистема сбора и консолидации бюджетной отчетности информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет Магаданской области» создана на основе ПК «Web-Консолидация» – разработки НПО «Криста». В настоящее время она модернизируется в части формирования первичной бюджетной отчетности, включая передачу права на базовое программное обеспечение: создаётся подсистема бухгалтерского учета и формирования первичной бюджетной отчетности на основе АС «Смета» – разработки НПО «Криста».

АС «Смета» разработана НПО «Криста»

В результате модернизации системы будет обеспечена автоматизация централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования первичной бухгалтерской (бюджетной) отчетности в соответствии с действующим российским законодательством путем расширения функциональных возможностей подсистемы с использованием web-технологий.

Модернизация системы обеспечит:

построение единой информационной системы для централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования первичной бухгалтерской (бюджетной) отчетности исполнительных органов государственно власти Магаданской области и их подведомственных учреждений с использованием web-технологий;

соблюдение единой методологии бухгалтерского учета, единства и однократности ввода первичных учетных документов для ИОГВ Магаданской области и их подведомственных учреждений;

повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности;

полную совместимость (интеграцию) ПО, входящего в состав информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет Магаданской области»;

повышение оперативности и качества исполнения бюджетных процессов в части, связанной с ведением бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности;

сокращение расходов исполнительных органов государственной власти Магаданской области и их подведомственных учреждений на содержание различных систем, подсистем, построенных на различных программных решениях, сопровождение и поддержку программного обеспечения для ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности;

электронный документооборот с использованием электронной подписи, создание и ведение архива электронного документооборота.

К подсистеме бухгалтерского учета и формирования первичной бюджетной отчетности подключено уже 16 учреждений культуры Магаданской области. В настоящее время осуществляется подключение 111 учреждений разного профиля, в том числе исполнительных органов государственной власти.