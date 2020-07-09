«Квадрум» оптимизировала управление складом с помощью «1С:ERP Управление предприятием»

Специалисты «1С:Первый Бит» (центральный офис, Воронеж) разработали и внедрили автоматизированную систему управления складом в компании «Квадрум». За 3 месяца на базе «1С:ERP Управление предприятием» развернута система адресного хранения продукции на 500 складских ячеек. На 50% ускорилась обработка входящих заказов, организована их быстрая сборка и подготовка к отгрузке. Обеспечен оперативный подбор автомобилей для перемещения и доставки товара. Погрузка и разгрузка машин занимает всего 30-45 минут.

Компания «Квадрум» в 2019 году открыла новое для себя направление — оптовые продажи алкогольной продукции. Для запуска проекта был арендован склад емкостью 500 поддоно-мест, выбраны поставщики, заключены договора с покупателями — оптовыми и розничными торговыми сетями.

Нарушение сроков поставки по контрактам с торговыми сетями грозит серьезными штрафами, а простои во время погрузки/загрузки товара увеличивают расходы. Поэтому для компании было важно организовать оперативный складской учет и адресное хранение товара, обеспечить слаженное взаимодействие между складом, отделом логистики, отделом оптовых продаж и бухгалтерией. Руководству была нужна возможность в режиме реального времени получать отчеты о продажах, закупках, взаиморасчетах с поставщиками и покупателями.

Регламентированный учет в компании организован с помощью «1С:Бухгалтерии», поэтому автоматизировать работу склада было решено также на базе «1С:Предприятия». Для решения поставленных задач руководство обратилось в проектный офис «1С:Первый Бит» (Воронеж).

За 3 месяца нужно было запустить и автоматизировать учет и работу склада для 50 пользователей. Были определены ключевые цели проекта: обеспечить пропускную способность оптового склада к концу 2019 года в 20 машин в сутки, что соответствует одной полностью принятой/отгруженной машине за 1 час 15 минут; подобрать необходимое оборудование для складских работников и выстроить учет, позволяющий разместить или отобрать на складе 60 паллет в сутки; организовать и автоматизировать работу логистов компании, обеспечить своевременный подбор транспортных средств под текущие заказы покупателей и заказы на перемещение.

Автоматизированная система складского хранения и учета была построена на базе решения «1С:ERP Управление предприятием» и модуля для 1С:ERP «1С:Производство алкогольной продукции», а склад оборудован терминалами сбора данных.

В ходе проекта спроектирована архитектура складского хранения и учета, сделаны обработки для печати штрих-кодов ячеек и упаковок, установлен порядок обхода и уровень доступности для всех 500 складских ячеек; разработан обмен данными, позволяющий загружать документы поступления напрямую от поставщиков готовой продукции; реализовано автоматическое заполнение документов ЕГАИС на основании складских ордеров; смоделирован и автоматизирован процесс перепродажи товаров между организациями; разработано отдельное рабочее место логиста, которое позволяет отслеживать в системе новые заказы покупателей и заказы поставщикам, оценивать вес заказа и объем в декалитрах и подбирать транспортное средство для доставки. После составления заказа система автоматически формирует уведомление бухгалтеру склада о необходимости выписать документы на отгрузку или прием товара; доработана форма заказа покупателя: указанное количество продукции автоматически пересчитывается в упаковки; разработаны печатные формы сопроводительных документов, соответствующие требованиям законодательства и клиентов компании; в новую систему перенесены документы и накопленные за 2019 год учетные данные.

В ходе опытной эксплуатации системы все операции по загрузке автомобиля на складе выполнялись за 30-45 минут. В результате всего за 3 месяца полностью запущена система оперативного управления складом с адресным хранением алкогольной продукции (500 складских ячеек) и автоматической загрузкой данных о поступлении товара от поставщиков.

Организован оперативный подбор и заказ автомобилей для доставки продукции. Обработка входящих заказов ускорилась на 50%. На 35% сокращены трудозатраты на обработку документов поступления товара от поставщиков, оформление перемещения продукции между складами и других складских операций.

Директор по логистике «Квадрум» Андрей Дмитриевич Зайка отметил: «Мы выбирали партнера с подтвержденным опытом — у нас не было времени на „раскачку“, запустить склад хотели быстро. Важно было обеспечить быструю погрузку/разгрузку машин. Алкогольная продукция отгружается только маркированной, на каждом паллете указана серия, разливант, дата розлива. Нельзя просто отгрузить со склада продукцию из наиболее удобной ячейки хранения, потому что в документах на реализацию уже указан конкретный серийный номер паллеты. Сейчас наша система умеет добавлять серию в отгрузочные документы только после фактического забора товара со склада. Начальник склада может самостоятельно решать, откуда удобнее, безопаснее и быстрее взять паллет. Для него разработан отчет по размещению товаров на складе, в котором видно, в каких ячейках находится нужная продукция. Это обеспечивает быструю сборку и отгрузку заказов покупателей. Благодарим команду проекта офиса „1С:Первый Бит“ (Воронеж)».