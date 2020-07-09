«Корус консалтинг» оптимизирует запасы сырья в «Орматек»

ГК «Корус консалтинг» завершила пилотный проект по оптимизации запасов сырья и материалов в компании «Орматек», одного из лидеров российского рынка товаров для сна. Решение реализовано на платформе «1С» для автоматизации и облачного сервиса KORUS | Forecast на базе Microsoft Azure для прогнозирования потребностей. Результаты проекта продемонстрировали возможность сокращения объемов запасов на 50% без снижения внутреннего уровня сервиса. Следующим этапом проекта будет внедрение новых инструментов управления запасами.

Перед «Орматек» стояла задача оптимизации запасов сырья, необходимого для производства более 5 тысяч номенклатур готовой продукции. Производитель планировал оптимизировать количество хранящихся на складах материалов, но без возможности точно спрогнозировать продажи, а также без механизмов управления товарной оборачиваемостью и страховыми запасами, закупать меньше было слишком рискованно.

Для улучшения прогнозирования потребностей в сырьевых компонентах, оптимизации плановой оборачиваемости складов и высвобождения финансовых средств, замороженные в запасах, «Орматек» привлек специалистов ГК «Корус консалтинг». Эксперты ИТ-компании предложили KORUS | Forecast, сервис на базе машинного обучения и технологий больших данных для прогнозирования спроса, развернутый в облаке Microsoft Azure, для решения задач прогнозирования.

«Сложность работы с "Орматек" заключалась в том, что прогнозировать продажи такого штучного товара, как матрас, практически невозможно. Мы предложили сгруппировать продукцию, сделанную из одинакового вида сырья, и таким образом получили несколько сотен кластеров. С ними работает прогнозная модель продаж – и по получаемым данным по производственной спецификации мы определили количество погонных метров конкретной ткани, необходимой в запасах на складе», – сказал Константин Доброток, руководитель группы Service Lab департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

Для оптимизации плановой оборачиваемости сырьевых складов специалисты «Корус консалтинг» спроектировали инструменты ABC-категоризации номенклатуры и настройки параметров планирования поставок в зависимости от принадлежности номенклатуры к той или иной категории – всё это в текущей ERP-системе «Орматек». Подход позволит автоматизировать параметризацию большого числа номенклатур и поддерживать минимальный запас без рисков для уровня сервиса. Для снижения нагрузки на складские площади к ряду сырьевых групп применяется двойная категоризация, которая учитывает не только долю в себестоимости, но и расход паллетомест.

Специалисты «Корус консалтинг» предусмотрели механизм расчета страховых запасов, предназначенных для покрытия непрогнозируемых потребностей. Он учитывает циклы поставок, среднюю величины ошибки за определенный период и другие факторы. Механизм поможет «Орматек» избежать случаев дефицита сырьевых компонентов.

«Реализовать механизмы управления запасами и планирования поставок мы предложили в используемой "Орматек" системе "1С". Она будет получать из KORUS | Forecast прогноз потребностей в сырье и материалах и пересчитывать объемы с учетом параметров пополнения запасов, уровня страховых запасов, ранее размещенных и текущих запасов. В итоге компания получит спланированные заказы на закупку сырьевой номенклатуры в соответствии с определенной политикой управления запасами. Каждый заказ будет содержать информацию о количестве к поставке, датах размещения и ожидаемого поступления. Самое главное, что подобный механизм легко встраивается в текущий учетный контур системы», – отметил Денис Салтыков, бизнес-архитектор группы департаментов ERP ГК «Корус консалтинг».

«В течение пилотного проекта прогнозирование в KORUS | Forecast выполнялось с точностью более 75% по подавляющему объему запасов. Качественное планирование потребностей и управление оборачиваемостью показали сокращение объема запасов на 50% по пилотной сырьевой группе. При этом остается потенциал для оптимизации до 70%. Улучшится внутренний уровень сервиса – случаи out-of-stock, по взаимнойоценке специалистов "Орматек" и "Корус консалтинг", сократятся на порядок. Предполагаемый эффект проекта – до 100 миллионов рублей сокращения запасов в первый год по всем сырьевым группам», – сказал Кирилл Карапчук, директор по управлению цепями поставок «Орматек».

Теперь специалисты «Корус консалтинг» реализуют интеграцию между сервисом KORUS | Forecast и платформой «1С», дорабатывают механизмы управления запасами. В ходе проекта будут реализованы и усовершенствованы инструменты ABC/XYZ/FMR-категоризации, анализа статистики out-of-stock, точности прогнозирования, повышения уровня клиентского сервиса. Предполагается поэтапный запуск решения на различных сырьевых категориях в течение первых трех-шести месяцев с момента начала использования.

«Орматек» 19 лет работает на мебельном рынке страны и в настоящее время занимает 32% российского рынка товаров для сна и спальни. Компания обеспечивает полный цикл производства товаров для сна и спальни. «Орматек» выпускает три тысячи матрасов ежедневно и 23 тысячи единиц мебели ежемесячно. Продукцию компании можно купить в 600 салонах, расположенных в 13 странах мира.