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«Контур» разработала мобильное приложение со сканером для маркировки лекарств

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Контур» представила мобильное приложение со сканером для маркировки лекарств. Бесплатное приложение «Фарма Сканер» может заменить 2D-сканер при небольших объемах маркированных лекарств.

Приложение (на iOS, на Android) синхронизируется с сервисом «Контур.Маркировка Фарма» и распознает коды Data Matrix и коды-агрегаты SSCC на транспортных упаковках.

При малом обороте медикаментов, когда скорость сканера не имеет значения, есть возможность сэкономить на покупке такого сканера.

«Приложение «Фарма Сканер» помогает небольшим компаниям сэкономить 3 000-5 000 рублей», – сказал Владимир Локис, менеджер проекта «Контур.Маркировка Фарма».

Маркировка всех лекарств началась 1 июля. С этого момента участники оборота лекарственных препаратов обязаны отчитываться в систему маркировки Честный ЗНАК обо всех операциях с лекарствами. Заносить данные в систему нужно через сканирование кода маркировки (Data Matrix).

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