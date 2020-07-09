«ЭР-Телеком» завершила постройку своего ЦОДа

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru») совместно с Уральским центром систем безопасности объявляют об успешном завершении проекта по строительству центра обработки данных (ЦОД), который станет основным узлом в процессе обработки и хранения информации оператора.

Одной из важных особенностей проекта является совместимость применяемых в ЦОД решений со специфическим телекоммуникационным оборудованием, для работоспособности которого необходимо обеспечивать его питание с постоянным напряжением 48 В. Для этого в процессе проектирования инженерной инфраструктуры ЦОД в составе системы электроснабжения было предусмотрено специфическое оборудование: инверторная система, выпрямительная система, аккумуляторы сверхбольшой емкости 1000 Ач с напряжением 2 В и распределительные панели 48 В в серверных шкафах.

«В ходе реализации проекта по строительству ЦОД для АО «ЭР-Телеком холдинг» в Екатеринбурге было необходимо учесть целый ряд специфических требований к объекту и ограничений предоставленной площадки. Такая задача зачастую требовала от инженерной команды не только высокой квалификации, но и умения применять нестандартные подходы при выборе и проработке технических решений», – отметил Олег Сидоров, руководитель направления инженерной инфраструктуры ЦОД УЦСБ.

«При выборе партнера для реализации данного проекта мы ориентировались, прежде всего, на успешный опыт компаний в строительстве центров обработки данных. Компания УЦСБ выполнила проект с соблюдением заявленных сроков и обеспечив высокое качество выполнения работ», – сказал представитель «ЭР-Телеком холдинг».