«Билайн» запустил сервис мобильных опросов для малого и среднего бизнеса

«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») выводит на рынок новый сервис «Мобильные опросы». Услуга, отличающаяся демократичной ценой, доступна в рамках продукта «Билайн.ПРОдвижение» — платформы, помогающей малому и среднему бизнесу создавать и развивать свои продукты на основе изучения мнений потребителей и использования технологий больших данных.

Мобильные опросы любой сложности — от простых, нацеленных на выбор нового логотипа или названия бренда, до стратегических, связанных с анализом рынка, бенчмаркингом или измерением индекса потребительской лояльности NPS, — теперь можно провести за считаные дни.

В опросах принимают участие пользователи приложения «Мой Билайн» (12+). Клиенту не нужно иметь собственную базу - для этого «Билайн» делает выборку среди своих абонентов, а это порядка 55 млн. контактов.

Специалисты помогут обеспечить тонкую настройку таргетинга по 700+ параметрам. Среди них: предполагаемые интересы пользователей, доход, социально-демографические данные, географическое положение и т. д. Таким образом, клиент сможет создать опрос на пользователей, абсолютно точно соответствующих портрету нужного ему клиента, а их ответы позволят ему довести предложение до совершенства.

Кроме того, клиентам не придется доплачивать за услуги интервьюеров или за обзвон, все опросы автоматизированы и проходят в режиме онлайн.

Респондент получает предложение пройти опрос в мобильном приложении, нажимает кнопку «Пройти опрос», а затем отвечает на вопросы анкеты.

Минимальная цена опроса составляет 10 000 руб. без учета НДС. Стоимость включает в себя составление анкеты из 10 вопросов, а затем обработку и предоставление заказчику 100 анкет с ответами респондентов. Для клиентов, воспользовавшихся продуктом до конца июля, будет действовать скидка 10%.

В рамках сервиса маркетологи-аналитики «Билайн» оказывают постоянную поддержку заказчикам, помогают не только формулировать вопросы для анкеты, но также и правильно интерпретировать полученные данные. По завершении опроса специалисты компании в течение 72 часов готовят и размещают в личном кабинете пользователя обезличенный аналитический отчет3 в форматах PDF4 или EXCEL. Документ содержит графические приложения, а также выводы и рекомендации, изложенные в доступной форме.

Технологическим партнером проекта выступает компания Oprosso.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента «Вымпелкома», отметила: «Новый сервис станет качественной альтернативой количественным очным и телефонным опросам, поскольку «Билайн» Бизнес обеспечивает высокую скорость получения информации, доступную стоимость анкеты и оперативный доступ к аудитории по всей России. Мобильные опросы — это стратегически важный инструмент для руководителей и маркетологов любых компаний, независимо от сферы деятельности и размеров бизнеса, с помощью которого можно увидеть наилучшие направления для развития, а также понять пути оптимизации. В период пост-ковидного кризиса, когда бизнес решает проблемы, возникшие из-за беспрецедентного оттока клиентов, наше решение станет для них поддержкой, даст возможность вернуть потерянную аудиторию или адаптировать свои продукты к новым требованиям рынка. Времена меняются, и мы рады, что такой полезный сервис появился среди продуктов проекта «Билайн.ПРОдвижение».

Артем Мусинов, директор по рекламному бизнесу и инновациям «Вымпелкома», сказал: «В современном бизнесе очень важны две вещи: во-первых, «скорость реакции» - на потребности клиента, на конкурентов, на изменения обстановки, во-вторых, «клиент» - его желания, его мнение о вас и вашем продукте, его лояльность. Наш сервис поможет предпринимателям без существенных затрат времени и денег учесть в бизнесе обе эти вещи. Предприниматель получит помощь профессиональных маркетологов и ценную информацию от своих потенциальных клиентов, которых мы, как сотовый оператор, можем четко сегментировать. С другой стороны, в вопросах связи с клиентами очень важно быть ненавязчивым. Мы рады пригласить вас оценить новый сервис мобильных опросов с прогрессивной механикой, по сравнению с "классическими" опросами по телефону, когда звонок может отвлечь человека от его дел, или панельными исследованиями».