Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

В 35 больницах Мордовии применят технологию распознавания речи, разработанную ЦРТ

Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе

Группа ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) реализует проект по голосовому заполнению медицинских протоколов в 35 больницах Мордовии.

В основе решения — Voice2med, продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы. Во время осмотра врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы.

Высокое качество распознавания речи и подключение тематических языковых моделей обеспечивают полностью заполненный медицинский протокол, требующий минимума корректировок, сразу же после завершения осмотра пациента. Voice2med также экономит время врачей: заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. Теперь специалисты могут заполнять протокол параллельно с работой на медицинской аппаратуре.

Новую технологию начали тестировать в феврале 2020 г. в четырех больницах региона. Проект был признан успешным, и в июле начнется его внедрение в других медицинских организациях республики. Решение будет установлено в 16 районных больницах и поликлиниках Мордовии, а также во всех крупных медицинских учреждениях республиканского уровня и детских поликлиниках Саранска. Компания уже заключила контракты с медицинскими учреждениями.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Наш продукт корректно распознает все медицинские термины и выражения, а надежность распознавания достигает 97–98%. Уверен, что в перспективе внедрение системы голосового заполнения медицинских протоколов станет эффективным инструментом не только для врачей-диагностов, но и для других специалистов. Решение уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, и мы приветствуем его масштабирование в регионы».

Юрий Коннов, главный врач ГБУЗ «Краснослободская центральная районная больница» Республики Мордовия, сказал: «Документирование процесса лечения и подготовка медицинских документов отнимают значительную часть времени, отведенного для обследования пациента, даже в клиниках с высоким уровнем автоматизации. Проект уже показал высокую эффективность голосового заполнения медицинских протоколов. Решение Voice2med позволяет сосредоточиться на пациенте, а не на документах, одновременно повышая качество информации, фиксируемой в электронных медицинских картах».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка, сказал: «Для нас большая честь, что продукты, разработанные компаниями экосистемы Сбербанка, стоят на страже здоровья жителей Республики Мордовия. Новая технология существенно оптимизирует работу врачей лучевой диагностики, сокращая время подготовки протоколов исследований. У специалистов появляется больше времени для тщательного анализа результатов исследования и медицинских документов пациента, что в свою очередь повышает качество медицинской помощи».

Другие материалы рубрики

Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ»

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка

Власти лишили «Ангстрем» госзаказа до 2022 г. за срыв проекта

Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней

МВД потратит 270 миллионов на серверы с «Эльбрусами» «не хуже» Intel и AMD

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live