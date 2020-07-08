Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал международную образовательную онлайн-платформу

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» компания NexTouch представил международную образовательную онлайн-платформу, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Продукт дает возможность получить образование из любой точки мира на любом языке, а также адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Столичные предприятия находят новые IT-решения для совершенствования инфраструктуры дистанционной работы. Новая образовательная платформа локализует опыт и знания ведущих международных преподавателей, а также будет доступна слабослышащим людям: разработчик внедрил возможность перевода с любого языка и преобразования его в текстовый формат. Продукт уже одобрен экспертным сообществом в более чем 15 странах. В создание производства на территории особой экономической зоны компания вложила около 88 млн рублей, а в образовательный проект – около 60 млн», – сказал Александр Прохоров.

В конце года на платформе будут реализованы инструменты прямых инвестиций в образовательно-карьерные траектории молодых специалистов. Формируемый на платформе портрет компетенций откроет для пользователей возможность поиска высокооплачиваемой работы. Также развитие навыков приведет к формированию авторитетного экспертного сообщества молодых специалистов.

Компания NexTouch с 2017 года является резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва» и занимается производством интерактивной продукции.

«Особое внимание предприятие уделяет адаптации своих решений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет о визуально-звуковых системах, умных часах, электронной книге для слабовидящих и аудио вербальном тренажере. Новый проект компании также социально ориентирован и дает возможность получить интересующее образование каждому человеку в удобном формате», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

В дальнейшем на платформе будет реализована система геймификации, включающая оценку достижений в игровом формате и возможность наблюдения за прогрессом образования с предложением рекомендованных сценариев прокачки навыков.

Онлайн-платформа в настоящий момент проходит бета-тестирование и будет доступна на Android и iOS в конце августа.

«20 июня стартовало первое бета-тестирование онлайн платформы Everytale. Для проведения тестов и анализа недостатков первого релиза разработчики провели открытый двухдневный конкурс на наилучшую образовательную сессию, в котором приняли участие почти 3 000 пользователей. Следующее тестирование состоится 25 и 26 июля, организаторы вебинаров смогут побороться за призовой фонд в размере 100 000 рублей. Подключиться к сессии сможет любой желающий, как потенциальные преподаватели, так и ученики. Бета-тестирование будет завершено в конце августа, после чего выйдет крупное обновление, и программа станет доступна на Android и iOS», – отметил коммерческий директор компании NexTouch Валерий Маковецкий.

Другие материалы рубрики

Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней

МВД потратит 270 миллионов на серверы с «Эльбрусами» «не хуже» Intel и AMD

Гипервизор OpenVZ: принципы работы, преимущества и недостатки, сравнение с конкурентами

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года

Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов

Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч

Показать еще

Наука

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live