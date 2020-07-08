Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал международную образовательную онлайн-платформу

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» компания NexTouch представил международную образовательную онлайн-платформу, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Продукт дает возможность получить образование из любой точки мира на любом языке, а также адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Столичные предприятия находят новые IT-решения для совершенствования инфраструктуры дистанционной работы. Новая образовательная платформа локализует опыт и знания ведущих международных преподавателей, а также будет доступна слабослышащим людям: разработчик внедрил возможность перевода с любого языка и преобразования его в текстовый формат. Продукт уже одобрен экспертным сообществом в более чем 15 странах. В создание производства на территории особой экономической зоны компания вложила около 88 млн рублей, а в образовательный проект – около 60 млн», – сказал Александр Прохоров.

В конце года на платформе будут реализованы инструменты прямых инвестиций в образовательно-карьерные траектории молодых специалистов. Формируемый на платформе портрет компетенций откроет для пользователей возможность поиска высокооплачиваемой работы. Также развитие навыков приведет к формированию авторитетного экспертного сообщества молодых специалистов.

Компания NexTouch с 2017 года является резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва» и занимается производством интерактивной продукции.

«Особое внимание предприятие уделяет адаптации своих решений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет о визуально-звуковых системах, умных часах, электронной книге для слабовидящих и аудио вербальном тренажере. Новый проект компании также социально ориентирован и дает возможность получить интересующее образование каждому человеку в удобном формате», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

В дальнейшем на платформе будет реализована система геймификации, включающая оценку достижений в игровом формате и возможность наблюдения за прогрессом образования с предложением рекомендованных сценариев прокачки навыков.

Онлайн-платформа в настоящий момент проходит бета-тестирование и будет доступна на Android и iOS в конце августа.

«20 июня стартовало первое бета-тестирование онлайн платформы Everytale. Для проведения тестов и анализа недостатков первого релиза разработчики провели открытый двухдневный конкурс на наилучшую образовательную сессию, в котором приняли участие почти 3 000 пользователей. Следующее тестирование состоится 25 и 26 июля, организаторы вебинаров смогут побороться за призовой фонд в размере 100 000 рублей. Подключиться к сессии сможет любой желающий, как потенциальные преподаватели, так и ученики. Бета-тестирование будет завершено в конце августа, после чего выйдет крупное обновление, и программа станет доступна на Android и iOS», – отметил коммерческий директор компании NexTouch Валерий Маковецкий.