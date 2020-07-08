Hewlett Packard Enterprise представила HPE Edge Orchestrator

Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила HPE Edge Orchestrator – решение, работающее по модели «ПО как услуга» и позволяющее телекоммуникационным компаниям предоставлять своим заказчикам инновационные сервисы граничных вычислений как на границе своей сети, так и в инфраструктуре заказчика. Благодаря HPE Edge Orchestrator, компании могут расширить свое предложение, включив в него каталог приложений для обработки данных на границе сети, которые заказчики могут развертывать в сотнях мест в один клик. Данное решение дает операторам связи возможность монетизировать свои сети 5G совместно с облачными сервисами, обеспечивая при этом низкую задержку при обработке данных, повышенную безопасность и высокую степень удобства использования для своих заказчиков.

Аналитики ожидают в следующем десятилетии рост граничных вычислений, когда информационно емкие нагрузки – приложения для работы с ИИ, машинным обучением, дополненной и виртуальной реальностью – будут размещаться на границе сети. Телекоммуникационные компании располагают тысячами периферийных точек, обеспечивающих работу сетей мобильной и фиксированной связи, и за счет этого у них есть уникальная возможность стать лидерами на рынке сервисов в области граничных вычислений. Более того, согласно недавнему исследованию IDC , 40% предприятий доверяют своим операторам связи роль главного поставщика решений для границы сети. Однако до этого момента у телекоммуникационных компаний не было необходимых инструментов, и им приходилось полагаться на частных облачных провайдеров.

HPE Edge Orchestrator наделяет их этими возможностями. Теперь они могут самостоятельно предлагать дополнительные сервисы и трансформироваться из операторов связи в поставщиков инновационных приложений для граничных вычислений для таких задач, как видеоаналитика с использованием ИИ, промышленная автоматизация и предоставление розничных услуг в виртуальной реальности. Дополнительный доход от этих ценных сервисов также позволит покрыть значительные затраты на развертывание новой инфраструктуры 5G.

Наряду с новым портфелем открытых 5G-решений HPE и облачным HPE 5G Core Stack, HPE Edge Orchestrator позволяет телекоммуникационным компаниям создавать новые потоки дохода, обрабатывая данные на границе своих сетей. Данное решение открывает возможности развертывать и конфигурировать приложения заказчиков – на виртуальных машинах или в контейнерах – на географически распределенных периферийных точках компаний, будь то существующие офисы или площадки заказчиков. Заказчики могут получить доступ к приложениям для граничных вычислений с помощью портала, развертывая приложения на граничном устройстве в один клик.

«Сегодня у телекоммуникационных компаний есть значительный пул корпоративных заказчиков, но они зачастую воспринимаются как поставщики простых телекоммуникационных сервисов, которые конкурируют между собой по большей части в цене, – сказал Фил Моттрем (Phil Mottram), вице-президент и руководитель подразделения коммуникаций и медиа-решений HPE. – HPE Edge Orchestrator дает им возможность занять более высокую позицию в цепочке создания ценности и стать надежными поставщиками сервисов в области граничных вычислений за счет дифференцированных и востребованных корпоративных сервисов, а также новых граничных приложений для абонентов мобильной связи. Более того, телекоммуникационные компании будут способны более эффективно конкурировать с поставщиками облачных решений».

HPE Edge Orchestrator позволяет предприятиям сочетать их приложения с сетевыми сервисами, предлагаемыми телекоммуникационными компаниями, создавая тем самым сквозной поток обработки данных по всей сети. Сейчас HPE Edge Orchestrator поддерживает мобильные граничные вычисления с множественным доступом (MEC), а со временем в каталог будут добавлены другие функции в рамках «сеть как услуга». Эта MEC-платформа обеспечивает работу приложений на границе сети, при этом открывая доступ к сетевым сервисам, которые гарантируют работу в средах 4G, 5G и Wi-Fi.

«У телекоммуникационных компаний есть уникальная возможность способствовать цифровой трансформации, соединяя людей, предприятия и общество, благодаря новым классам сервисов, – отметила Мартина Курт (Martina Kurth), помощник вице-президента европейского подразделения IDC по исследованиям в области телекоммуникаций. – Им необходимо изменить то, как они работают, и стать участником процесса трансформации методов предоставления сервиса с помощью 5G и граничных вычислений. Новые технологии, такие как HPE Edge Orchestrator, помогут компаниям перенять новые цифровые бизнес-модели и сыграть важную роль в развитии корпоративных экосистем».

Чтобы заработать на возможностях граничных сервисов, операторам связи нужно переместить приложения из облака на границу сети в точку генерации данных. С помощью HPE Edge Orchestrator, а также HPE Edgeline и серверов ProLiant, приложения смогут обрабатывать данные на границе сети, что предоставит заказчикам телекоммуникационных компаний следующие бизнес-преимущества.

Низкая задержка при обработке данных. Когда у приложений есть возможность обрабатывать запросы локально, а не направлять их в ЦОД, то задержки при передаче данных будут минимизированы, что позволяет обрабатывать данные в режиме реального времени. Для систем дополненной реальности, промышленной автоматизации и видео-аналитики это имеет решающее значение, и поэтому важно, чтобы данные проделывали как можно более короткий путь.

Оптимизация пропускной способности. Обработка данных приложениями на границе сети в значительной степени снижает требования приложений к пропускной способности каналов связи. Это позволяет снизить затраты на них, а также существенно уменьшить нагрузку на ядро сети. В результате приложения, работающие на границе сети, показывают высокую эффективность, и могут применяться в новых, прежде недоступных областях.

Повышенная безопасность и конфиденциальность. Всякий раз, когда бизнес передает данные по сети, он потенциально подвергает угрозе их безопасность. Поэтому некоторые компании предпочитают хранить особо конфиденциальную информацию в локальной инфраструктуре. В регионах со строгой политикой защиты конфиденциальности, вроде Европейского союза, некоторые приложения просто нельзя использовать, если они не могут обрабатывать все идентифицирующие персональные данные локально.

Ключом к достижению телекоммуникационными компаниями успеха при развертывании решений для граничных вычислений является обеспечение простоты развертывания приложений на границе сети и управления ими на нескольких площадках. Благодаря недавно анонсированной инициативе Open Distributed Infrastructure Management, HPE упрощает управление развертываниями физической инфраструктуры от ядра до границы сети. Теперь HPE Edge Orchestrator позволит операторам связи предлагать новые, целевые вертикально-интегрированные решения и корпоративные приложения, которые будут управляться централизованно в тысячах географически распределенных точках с помощью простых инструментов.

Новое решение для граничных вычислений базируется на вычислительных платформах, оптимизированных для развертывания на удаленных площадках (офисах, радиовышках и других точках присутствия оператора связи) или даже прямо на площадке заказчика. Например, удаленные конвергентные сервера EL4000 и EL8000 были созданы специально для работы на границе сети. Они содержат все необходимые компоненты для управления рабочей нагрузкой граничных вычислений и с использованием контейнеров или виртуальных машин. HPE Edge Orchestrator выступает централизованной комплексной и не зависящей от аппаратной конфигурации платформой для оркестрации, которая предоставляет, настраивает и исполняет общие функции управления всеми компонентами. HPE Edge Orchestrator поддерживает работу нескольких заказчиков или партнеров, предоставляя программные интерфейсы для управления сервисами, площадками и периферийными устройствами, в то время как оператор связи осуществляет общее управление всей системой. HPE Edge Orchestrator может также работать совместно с недавно анонсированной Aruba Edge Services Platform (ESP), что позволяет предприятиям с легкостью интегрировать Wi-Fi и телекоммуникационные сервисы.