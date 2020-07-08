«Доверенная среда» создала решения для ситуационных центров на базе платформы «Триафлай»

«Доверенная среда» (входит в ГКС) завершила этап адаптации BI-платформы «Триафлай» и реализовала на ее основе решения для ситуационных центров высших должностных лиц регионов.

Конструкторы, входящие в платформу «Триафлай», позволяют настраивать комплексные решения во исполнения ряда указов Президента России, Правительства по созданию Информационно-аналитических систем Ситуационных центров региона, Региональных центров управления, Центров управления регионом, Центров управления умным городом, а также Ситуационных центров корпоративных, холдинговых структур.

В новой версии платформы «Триафлай – 4.3» были доработаны инструменты организации процесса сбора данных с распределенных структур, использующие древовидные маршруты подъема данных; контроль доступа; криптоподпись; форматный и логический контроль; получил развитие инструмент управления инцидентами и событиями; существенно расширен инструментарий визуального представления и интерактивного-графического анализа данных.

Стек технологий, которые используются в платформе, позволяет пройти необходимую сертификацию для работы с секретной информацией.

Платформа дает возможность без знания языков программирования настраивать решения, работать с данными, получая из них знания и наращивая функциональный потенциал решений. Для примера: задача по мониторингу эпидемиологической ситуации в регионе (COVID-19) была настроена в течении трех дней. Разработка функциональности платформы «Триафлай» в направлении решения задач ситуационного управления строилось на базе практического опыта сотрудничества с регионами и крупными холдинговыми структурами, что позволило реализовать ожидания потенциальных заказчиков.

Дальнейшее развитие инструментов BI-платформы «Триафлай» продолжается в части внедрения средств коллективной коммуникации, управления поручениями, интеграции с существующими центрами управления регионами (ЦУР) и создания другой востребованной функциональности, что будет отражено в ближайшем релизе платформы.