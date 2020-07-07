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«ВТБ Лизинг» совместно с «Лабораторией умного вождения» запускает специальную программу для «умных» автомобилей

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ГК «ВТБ Лизинг» в рамках программ операционного лизинга и компания «Лаборатория умного вождения», российский разработчик и интегратор телематических решений для автомобилей, разработали специальные условия подключения Connected Car устройств для проекта «Умный Автомобиль». Новое решение позволяет клиентам лизинговой компании уменьшить ежемесячные лизинговые платежи.

Программа доступна для всех автомобилей с установленной системой «Элемент» или подключенных к connected car платформе «smartdriving.io – Элемент». Она предоставляет клиентам ГК «ВТБ Лизинг» расширенный сервис мониторинга – отчеты и статистику использования автомобилей, удаленное управление автопарком, а также обеспечивает дополнительную безопасность автомобиля и снижает риск угона машины.

«Благодаря синергии финансового и технологического продукта наши клиенты получают выгодное предложение для приобретения автомобилей в операционный лизинг и сервисов по управлению автопарком. За счет того, что система «Элемент» аккредитована у многих партнеров, ее использование обеспечивает снижение стоимости владения автомобилем, а также повышает сохранность объекта лизинга», – сказал Артем Киселев, директор по продажам продуктов автолизинга ГК «ВТБ Лизинг».

Теперь клиенты ГК «ВТБ Лизинг» смогут приобрести автомобиль вместе с интегрированным решением на специальных условиях с предоставлением соответствующих льгот.

«Совместно с "ВТБ Лизинг" мы нацелены сделать использование умных автомобилей более доступным. Благодаря телематическому оборудованию для автопарков открывается множество новых возможностей: удаленная диагностика технического состояния, контроль стиля вождения, удалённое управление и контроль автомобилей, контроль геозон, статистики использования и множество других доступных сервисов. Теперь всё это стало финансово более выгодно для клиентов "ВТБ Лизинга". Мы благодарны нашим партнёрам за доверие и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – сказал Тимур Кузеев, директор по развитию компании «Лаборатория умного вождения».

При интеграции решения «Умный Автомобиль» в программы операционного лизинга ГК «ВТБ Лизинг» важным аспектом стало наличие у технического партнера действующих проектов с автопроизводителями и аккредитация в страховых компаниях. Благодаря соответствию параметров требованиям страховщиков по риску «Угон», а также стандартов телематических данных выбор партнера был остановлен на компании «Лаборатория умного вождения». Разработчик реализует проект с «Автоваз Lada Connect» и аккредитован у крупнейших страховых компаний по указанным критериям.

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