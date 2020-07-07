ElectroNeek RPA повышает качество обработки данных с помощью технологии Yandex Vision

ElectroNeek, специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов с помощью программных роботов, выпустила новый релиз ElectroNeek 3.0 Siberia. В рамках релиза компании могут не только автоматизировать рутинные рабочие задачи, но и автоматически находить неэффективные бизнес-процессы как в корпоративной сети, так и в интернете, оптимизация которых позволит увеличить продуктивность труда и значительно сократить операционные издержки. При помощи технологии анализа изображений Yandex Vision пользователи также имеют возможность обрабатывать данные личных документов, эффективнее работать со сканами и другими форматами данных, что расширяет возможности применения ElectroNeek в работе компаний.

В 2019 году Департамент информационных технологий города Москвы провел опрос 461 компании и выявил, что около половины опрошенных представителей малого (41%) и среднего бизнеса (52%) уже внедрили роботизацию бизнес-процессов. Чаще всего RPA применяют для анализа данных и документооборота. Наиболее распространена автоматизация сбора статистики (61%), формирования отчетов (54%), проведения вычислений (51%) и заполнения форм данными (50%). Более 40% представителей компаний, где используют RPA или только знакомы с технологией, считают, что в ближайшие пять лет ее будут применять повсеместно для рутинных процессов.

RPA-платформа ElectroNeek предоставляет возможность автоматического поиска и роботизации повторяющихся бизнес-процессов с помощью ботов, имитирующих действия сотрудников в различных компьютерных системах и приложениях. Это позволяет компаниям повышать эффективность рабочих процессов, ускоряя их выполнение до 25 раз и избавляя от ошибок, обусловленных «человеческим фактором», сокращать временные и финансовые затраты на рутинные задачи, а также оптимизировать вовлеченность сотрудников в более важные аналитические задачи и стратегические бизнес-процессы.

С помощью технологии Yandex Vision система ElectroNeek может распознавать документы, формировать архивы, а также помогает избежать до 98% ошибок при вводе информации. Благодаря использованию технологии обнаружения лиц, работа с паспортами и другими личными документами становится простой и удобной, что особенно важно при найме сотрудников в крупные предприятия, оформление документов при открытии банковского счета, крупной покупке и других распространенных бизнес-процессах. Скорость внесения данных из отсканированных паспортов и водительских удостоверений в корпоративные системы увеличивается, сокращая время обработки одного документа до нескольких секунд. Сервис ElectroNeek особенно востребован в таких отраслях, как торговля, логистика, ритейл, финансы, где существует необходимость работать с огромными базами данных.

Для настройки платформы и начала автоматизации не нужны навыки программирования. Интерфейс простой и интуитивный. Любой процесс, выполняемый сотрудником, может самостоятельно собираться пользователем по принципу конструктора для его эмуляции программными роботами. Можно выбирать необходимые действия с документами и дополнять их операторами «если», «повторить» и другими.

«Мы высоко ценим развитие партнерства с Yandex, так как синергия продуктов ElectroNeek и Yandex Vision уже показала заметный рост в продуктивности компаний, применяющих эти решения. Сегодня существует огромный спрос на автоматизацию электронного документооборота (среднегодовой темп роста 16%) и автоматическое извлечение информации из таких стандартных документов, таких как, например, паспорта, поэтому мы планируем помочь компаниям оптимизировать найм сотрудников, открытие и оформление счетов в банке и другие рабочие процессы с помощью наших решений», — сказал Сергей Юдовский, соучредитель и генеральный директор ElectroNeek

«Все больше технологий на базе машинного обучения из Яндекс.Облака становятся важными элементами новых продуктов, сделанных нашими партнерами. Они помогают решать прикладные, самые актуальные задачи бизнеса: экономить затраты и освобождать время сотрудников для более творческих задач. Для нас это - стимул предлагать больше новых технологий, сделать их применение еще более простым и надежным», — отметил Олег Коверзнев, операционный директор «Яндекс.Облака».