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Dataline получила статус VMware Cloud Verified Partner

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Dataline, входящая в состав ГК «Ростелеком», прошла сертификацию и стала Cloud Verified-партнером VMware.

Статус Cloud Verified Partner присваивается сервис-провайдерам, предоставляющим своим клиентам масштабируемую облачную инфраструктуру, построенную и эксплуатируемую по стандартам VMware. Работая с облаком Cloud Verified, клиенты могут быть уверены, что в нем используются современные версии программного обеспечения, правильные конфигурации ПО и выполняются все процедуры обслуживания.

Сейчас в России статусом Verified Partner обладают только четыре сервис-провайдера, включая Dataline.

«Мы сотрудничаем с VMware почти 10 лет, и за это время накопили большой опыт в предоставлении IaaS-решений на основе этой платформы виртуализации, — сказал генеральный директор Dataline Юрий Самойлов. — VMware обеспечивает надежную базу и для наших платформенных облачных сервисов по работе с контейнерами и базами данных, которые мы активно развиваем последние несколько лет».

Dataline предоставляет IaaS-решения и облачные сервисы на базе виртуализации VMware с 2011 г. По данным CNews Analytics, облачный провайдер входит в Топ-5 крупнейших поставщиков IaaS в России в течение последних четырех лет.



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